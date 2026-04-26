Κόουλ Άλεν: Ο δράστης των πυροβολισμών λέει πως στόχευε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ

Αξιωματούχους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στόχευε ο 31χρονος δάσκαλος και δράστης των πυροβολισμών που έπεσαν τα ξημερώματα της Κυριακής (ώρα Ελλάδος) κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών στο Χίλτον.

Αφού όρμησε στους πράκτορας της ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό, ο 31χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Τότε, αποκάλυψε στους αστυνομικούς πως στόχος του ήταν αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρά του, αν και χαρακτηρίζεται ως «μοναχικός λύκος».

Πρόκειται για τον 31χρονο δάσκαλο, Κόουλ Άλεν, από το Τόρανς της Καλιφόρνιας, ο οποίος φέρεται πως έμενε στο ξενοδοχείο Χίλτον.

Οι αρχές έχουν ήδη ασφαλίσει το δωμάτιο μέσα στο ξενοδοχείο που συνδέεται με τον ύποπτο και αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, Τζέφρι Κάρολ, δήλωσε ότι ο άνδρας ήταν οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια.

Αυτόπτης μάρτυρας κατέθεσε πως δράστης κατάφερε να μπει στην αίθουσα από σημείο όπου δεν υπήρχε επαρκής έλεγχος.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας αστυνομικός ο οποίος σώθηκε χάρις στο αλεξίσφαιρό του.

Αστυνομικοί βρέθηκαν άμεσα έξω από το σπίτι του και ξεκίνησαν έρευνες ώστε να βρουν στοιχεία για τα κίνητρά του.