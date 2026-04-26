Κόουλ Άλεν: Ο δράστης των πυροβολισμών λέει πως στόχευε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ

Αστυνομικοί ερευνούν το σπίτι του, προσπαθώντας να βρουν στοιχεία για τα κίνητρα της επίθεσης
Ο 31χρονος δράστης των πυροβολισμών στο Χίλτον της Ουάσινγκτον
Ο 31χρονος που συνελήφθη για τους πυροβολισμούς

Αξιωματούχους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στόχευε ο 31χρονος δάσκαλος και δράστης των πυροβολισμών που έπεσαν τα ξημερώματα της Κυριακής (ώρα Ελλάδος) κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών στο Χίλτον.

Αφού όρμησε στους πράκτορας της ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό, ο 31χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Τότε, αποκάλυψε στους αστυνομικούς πως στόχος του ήταν αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρά του, αν και χαρακτηρίζεται ως «μοναχικός λύκος».

Πρόκειται για τον 31χρονο δάσκαλο, Κόουλ Άλεν, από το Τόρανς της Καλιφόρνιας, ο οποίος φέρεται πως έμενε στο ξενοδοχείο Χίλτον.

Οι αρχές έχουν ήδη ασφαλίσει το δωμάτιο μέσα στο ξενοδοχείο που συνδέεται με τον ύποπτο και αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, Τζέφρι Κάρολ, δήλωσε ότι ο άνδρας ήταν οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια.

Αυτόπτης μάρτυρας κατέθεσε πως δράστης κατάφερε να μπει στην αίθουσα από σημείο όπου δεν υπήρχε επαρκής έλεγχος.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας αστυνομικός ο οποίος σώθηκε χάρις στο αλεξίσφαιρό του.

Αστυνομικοί βρέθηκαν άμεσα έξω από το σπίτι του και ξεκίνησαν έρευνες ώστε να βρουν στοιχεία για τα κίνητρά του.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
118
56
56
48
45
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Ναυάγησαν» ξανά οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν: «Θα απαντήσουμε αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός στα λιμάνια μας», απειλεί η Τεχεράνη
«Δεν ξέρουμε αν οι ΗΠΑ είναι σοβαρές», σχολίασε ο Πεζεσκιάν - «Οι Ιρανοί υπέβαλαν νέο κείμενο προς διαπραγμάτευση, "πολύ καλύτερο"», σχολίασε ο Τραμπ
Δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ
Οι πρώτες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ μετά τους πυροβολισμούς στο Χίλτον - Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
Φωτογραφίες του δράστη ανέβασε ο Ντόναλντ Τραμπ στα social media - Πρόκειται για την 3η απόπειρα δολοφονίας κατά του - Στο ίδιο ξενοδοχείο είχαν πέσει πυροβολισμοί και κατά του Ρόναλντ Ρήγκαν
Ντόναλντ Τραμπ
5
