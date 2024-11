Ντόναλντ Τραμπ: Ηγέτες από όλο τον κόσμο τον συγχαίρουν για τη νίκη του στις αμερικανικές εκλογές

Τα συγχαρητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ για τη νίκη τους στις αμερικανικές εκλογές σπεύδουν να εκφράσουν ηγέτες από όλο τον κόσμο.

«Είναι η ώρα να ενώσουμε. Είναι η ώρα να βάλουμε πρώτη την Αμερική. Σας ευχαριστώ, δεν θα σας απογοητεύσω, το μέλλον των ΗΠΑ θα είναι λαμπρό. God bless America» είπε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ στην πανηγυρική του ομιλία για τς αμερικανικές εκλογές στο συνεδριακό κέντρο του Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αφού ευχαρίστησε στην ομιλία του τον αμερικανικό λαό για την τιμή που του έκανε να τον ψηφίσει στις αμερικανικές εκλογές και να γίνει ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ, υποσχέθηκε να παλέψει για κάθε οικογένεια και να σταματήσει τους πολέμους.

Της ομιλίας του ακολούθησαν τα συγχαρητήρια μηνύματα από ηγέτες όλου του πλανήτη.

Ορμπάν: Η μεγαλύτερη επάνοδος στην αμερικανική πολιτική ιστορία

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν στο συγχαρητήριο μήνυμά του προς τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «μία άκρως απαραίτητη νίκη για τον κόσμο».

«Η μεγαλύτερη επάνοδος στην αμερικανική πολιτική ιστορία!», έγραψε ο Ορμπάν σε ανάρτηση στο X.

The biggest comeback in US political history! Congratulations to President @realDonaldTrump on his enormous win. A much needed victory for the World! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 6, 2024

Σαλβίνι: Στις Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν η λογική

Ο γραμματέας της Λέγκα και αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι σχολίασε στο Instagram το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών.

«Καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, μείωση των φόρων, χριστιανικές ρίζες και επιστροφή στην ειρήνη, ελευθερία σκέψης και όχι σε πολιτικές δικές. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν η λογική, το πάθος και το μέλλον! Καλή δουλειά, Πρόεδρε Τραμπ», έγραψε ο Σαλβίνι στο Instagram.

Patriotism, border control, tax cuts, Christian roots, freedom of speech, commitment to world peace.

Common sense, passion, and hope WIN in the US!

What a historic day!



CONGRATULATIONS, President Donald Trump 🇺🇸#GoDonaldGo #Election2024 pic.twitter.com/T8b1ZN4SZh — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 6, 2024

Συγχαρητήρια και από τον Καρλ Νεχάμερ

Ο Αυστριακός καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ συνεχάρη σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ, που σύμφωνα με τις προβλέψεις βρίσκεται προ των πυλών του Λευκού Οίκου.

«Οι ΗΠΑ είναι σημαντικός στρατηγικός εταίρος για την Αυστρία. Προσβλέπουμε στην περαιτέρω επέκταση και ενδυνάμωση των διατλαντικών μας σχέσεων προκειμένου να αντιμετωπίσουμε μαζί με επιτυχία τις παγκόσμιες προκλήσεις», έγραψε ο Νεχάμερ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Congratulations to @realDonaldTrump on the election victory. The United States is an important strategic partner for Austria. We look forward to further expanding and strengthening our transatlantic relations to successfully address global challenges together. — Karl Nehammer (@karlnehammer) November 6, 2024

Μακρόν: Θα συνεργαστούμε για περισσότερη ειρήνη»

Τα συγχαρητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

«Συγχαρητήρια στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε όπως κάναμε επί τέσσερα χρόνια» έγραψε στο X ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Με τις δικές σας πεποιθήσεις και με τις δικές μου. Με σεβασμό και φιλοδοξία. Για περισσότερη ειρήνη και ευημερία», συμπλήρωσε.

Félicitations Président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024

Νετανιάχου: Ιστορική η επιστροφή του στον Λευκό Οίκο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχάρη τον Τραμπ για την «ιστορική επιστροφή» του, όπως την χαρακτήρισε, στον Λευκό Οίκο.

«Η ιστορική σας επιστροφή στον Λευκό Οίκο προσφέρει ένα νέο ξεκίνημα για την Αμερική και μια ισχυρή επαναδέσμευση στη μεγάλη συμμαχία ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Αμερική», έγραψε ο Νετανιάχου στο X μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.

Dear Donald and Melania Trump,



Congratulations on history’s greatest comeback!



Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America.



This is a huge victory!



In true friendship,… pic.twitter.com/B54NSo2BMA — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 6, 2024

Μελόνι: Αδερφές χώρες Ιταλία και ΗΠΑ

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι απέστειλε, μέσω διαδικτύου, συγχαρητήριο μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ για την επικράτησή του στις αμερικανικές εκλογές.

«Εξ ονόματός μου και εξ ονόματος της ιταλικής κυβέρνησης, τα ειλικρινέστερα συγχαρητήρια στον εκλεγμένο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες είναι αδελφές χώρες, οι οποίες συνδέονται από ισχυρότατη συμμαχία, κοινές αξίες και ιστορική φιλιά. Πρόκειται για στρατηγική σχέση, την οποία είμαι βέβαιη ότι τώρα θα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο. Καλή δουλειά, Πρόεδρε», έγραψε στο “Χ”

A nome mio e del Governo italiano, le più sincere congratulazioni al Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald #Trump.



Italia e Stati Uniti sono Nazioni “sorelle”, legate da un’alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia.



È un legame strategico, che sono certa… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 6, 2024

Ζελένσκι: Βασιζόμαστε στη συνέχιση της στήριξης από τις ΗΠΑ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ για την «εντυπωσιακή» νίκη του.

«Προσδοκούμε σε μια εποχή ισχυρών Ηνωμένων Πολιτικών υπό την αποφασιστική ηγεσία του προέδρου Τραμπ. Βασιζόμαστε στη συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας από τις ΗΠΑ» έγραψε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory!



I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024

Συγχαρητήρια από τους ηγέτες της Τσεχίας, της Ρουμανίας και της Πολωνίας

Ο Τσέχος πρόεδρος Πετρ Φιάλα συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος δήλωσε ότι είναι νικητής των αμερικανικών προεδρικών εκλογών.

«Ο κοινός μας στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι σχέσεις μεταξύ των χωρών μας παραμένουν στο υψηλότερο επίπεδο, παρά τις αλλαγές στην κυβέρνηση, και ότι συνεχίζουμε να τις αναπτύσσουμε προς όφελος των πολιτών μας», δήλωσε ο Φιάλα μέσω X.

Συγχαρητήριο μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε και ο Ρουμάνος πρωθυπουργός Μαρσέλ Τσιολάκου.

«Η Ρουμανία είναι έτοιμη να εργαστεί από κοινού για να βελτιώσει την Στρατηγική Σύμπραξη (Ρουμανίας-ΗΠΑ). Υπό τη νέα σας ηγεσία, ευελπιστούμε σε ειρήνη και ευημερία για όλους τους πολίτες μας!» δήλωσε ο Τσιολάκου μέσω Χ, κάνοντας λόγο για «ιστορική νίκη».

Τα συγχαρητήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε επίσης ο Πολωνός πρωθυπουργός Αντρέι Ντούντα.

«Συγχαρητήρια, κ. Πρόεδρε Ντόλαντ Τραμπ!», έγραψε ο Ντούντα στην πλατφόρμα Χ. «Τα καταφέρατε!».

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Δεσμευόμαστε από μια αληθινή συνεργασία

«Ας εργαστούμε μαζί για μια διατλαντική εταιρική σχέση που συνεχίζει να αποδίδει στους πολίτες μας», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως προσέθεσε, «εκατομμύρια θέσεις εργασίας και δισεκατομμύρια στο εμπόριο και τις επενδύσεις σε κάθε πλευρά του Ατλαντικού εξαρτώνται από τον δυναμισμό και τη σταθερότητα της οικονομικής μας σχέσης».

Στη δήλωση συγχαρητηρίων, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι αναμένει να συνεργαστεί ξανά με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ «για την προώθηση μιας ισχυρής διατλαντικής ατζέντας».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι απλώς σύμμαχοι. Δεσμευόμαστε από μια αληθινή συνεργασία μεταξύ των λαών μας, που ενώνει 800 εκατομμύρια πολίτες», προσέθεσε η πρόεδρος της Επιτροπής τονίζοντας ότι «αυτός ο δεσμός είναι βαθιά, ριζωμένος στην κοινή μας ιστορία, στη δέσμευσή μας για ελευθερία και δημοκρατία και στους κοινούς στόχους ασφάλειας και ευκαιριών για όλους».

I warmly congratulate Donald J. Trump.



The EU and the US are more than just allies.



We are bound by a true partnership between our people, uniting 800 million citizens.



So let’s work together on a strong transatlantic agenda that keeps delivering for them. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 6, 2024

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα προσβλέπει στην εμβάθυνση των σχέσεων

Τα συγχαρητήριά του για τη νίκη του στις αμερικανικές εκλογές έδωσε στον Ντόναλντ Τραμπ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το πρωί της Τετάρτης (6.11.24).

Όπως τονίζει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την οποία συγχαίρει τον Ντόναλντ Τραμπ για την επανεκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ, η Ελλάδα προσβλέπει στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.

«Συγχαρητήρια Ντόναλντ Τραμπ για την εκλογική σας νίκη. Η Ελλάδα προσβλέπει στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών μας και στη συνεργασία σε σημαντικά περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Congratulations @realDonaldTrump on your election victory. Greece looks forward to further deepening the strategic partnership between our two countries and working together on important regional and global issues. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 6, 2024

Ο Μόντι προσβλέπει στην ανανέωση της συνεργασίας με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι συνεχάρη σήμερα «εκ βάθους καρδίας» τον «φίλο» του Ντόναλντ Τραμπ για την ιστορική εκλογική νίκη του στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ και πρόσθεσε πως προσβλέπει στην ανανέωση της συνεργασίας μαζί του, προκειμένου να ενισχυθεί η «παγκόσμια και στρατηγική σύμπραξη» μεταξύ των δύο χωρών.

«Θα χαρώ να ανανεώσουμε τη συνεργασία μας ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω την παγκόσμια και στρατηγική σύμπραξη» ανάμεσα στην Ινδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ας εργαστούμε μαζί για να βελτιώσουμε την κατάσταση των λαών μας και για να προωθήσουμε την παγκόσμια ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία» πρόσθεσε ο Μόντι σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Heartiest congratulations my friend @realDonaldTrump on your historic election victory. As you build on the successes of your previous term, I look forward to renewing our collaboration to further strengthen the India-US Comprehensive Global and Strategic Partnership. Together,… pic.twitter.com/u5hKPeJ3SY — Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2024

Στάρμερ: Ανυπομονώ να συνεργαστούμε

O Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τη δήλωση του τελευταίου ότι είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ και είπε ότι ανυπομονεί να συνεργαστούν.

«Ανυπομονώ να συνεργαστούμε τα επόμενα χρόνια. Γνωρίζω ότι η ειδική σχέση Ηνωμένου Βασιλείου-Ηνωμένων Πολιτειών θα συνεχίσει να ευημερεί και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού για τα επόμενα χρόνια», έγραψε σήμερα ο Στάρμερ στο Χ.

Congratulations President-elect @realDonaldTrump on your historic election victory.



I look forward to working with you in the years ahead. pic.twitter.com/QYHLd4k4EG — Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 6, 2024

Μισέλ: Η Ευρώπη προσβλέπει στη συνέχιση της εποικοδομητικής συνεργασίας

«Η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν μια ανθεκτική συμμαχία και έναν ιστορικό δεσμό», τονίζει στο συγχαρητήριο μήνυμά του προς τον νεοεκλεγμένο Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Μέσω του Χ, ο Σαρλ Μισέλ συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ για τη νίκη του προσθέτοντας τα εξής: «Η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν μια ανθεκτική συμμαχία και έναν ιστορικό δεσμό. Ως σύμμαχοι και φίλοι, η ΕΕ προσβλέπει στη συνέχιση της εποικοδομητικής συνεργασίας μας. Η ΕΕ θα συνεχίσει την πορεία της σύμφωνα με τη στρατηγική ατζέντα ως ισχυρός ενωμένος, ανταγωνιστικός και κυρίαρχος εταίρος, ενώ παράλληλα θα υπερασπιστεί το πολυμερές σύστημα που βασίζεται σε κανόνες».

Congratulations to President-elect @realDonaldTrump.



🇪🇺 & 🇺🇸 have an enduring alliance and a historic bond. As allies and friends, the EU looks forward to continuing our constructive cooperation.



The EU will pursue its course in line with the strategic agenda as a strong,… — Charles Michel (@CharlesMichel) November 6, 2024

Βούτσιτς και Ντόντικ συνεχάρησαν τον Τραμπ για την νίκη του

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ για την νίκη του στις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

«Συγχαρητήρια Ντόναλντ Τραμπ για την νίκη σου. Μαζί, αντιμετωπίζουμε τις σοβαρές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Η Σερβία έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για σταθερότητα, ανάπτυξη και ειρήνη», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς αναρτώντας φωτογραφία από την συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Η σερβική πολιτική ηγεσία, αν και απέφευγε να πάρει θέση για τις αμερικανικές εκλογές, δεν μπορούσε να κρύψει την συμπάθεια της στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ είναι δημοφιλής μεταξύ των Σέρβων και σε δημοσκόπηση, που έγινε τον περασμένο Οκτώβριο, το 49% του δείγματος υποστήριξε τον Τραμπ και μόνο το 13% την Κάμαλα Χάρις.

Την νίκη του Τραμπ προσδοκούσε και η ηγεσία των Σέρβων της Βοσνίας.

«Μία από τις σημαντικότερες εκλογικές νίκες στην πρόσφατη ιστορία των ΗΠΑ και ολόκληρου του κόσμου! Συγχαίρω τον Τραμπ, τον 47ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», έγραψε στην πλατφόρμα X ο ηγέτης των Σερβοβόσνιων Μίλοραντ Ντόντικ.

Ερντογάν: Ελπίζω ότι οι σχέσεις Τουρκίας – ΗΠΑ θα ενισχυθούν

Συγχαρητήρια στον φίλο του, όπως τον αποκαλεί, Ντόναλντ Τραμπ έδωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το πρωί της Τετάρτης (6.11.24).

Σχολιάζοντας τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ επί της Κάμαλα Χάρις στις αμερικανικές εκλογές ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκφράζει την ελπίδα του για ενίσχυση των σχέσεων Τουρκίας – ΗΠΑ.

«Συγχαίρω τον φίλο μου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κέρδισε τις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μετά από μεγάλο αγώνα και επανεξελέγη Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», αναφέρει αρχικά ο Ερντογάν.

Και συνεχίζει: «Σε αυτή τη νέα περίοδο, η οποία ξεκινά με την επιλογή του αμερικανικού λαού, ελπίζω ότι οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ θα ενισχυθούν, οι περιφερειακές και παγκόσμιες κρίσεις και οι πόλεμοι, ιδιαίτερα το Παλαιστινιακό ζήτημα και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, θα τερματιστούν, πιστεύω ότι θα καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για έναν δικαιότερο κόσμο».

«Εύχομαι οι εκλογές να είναι ευοίωνες για τον φιλικό και συμμαχικό αμερικανικό λαό και όλη την ανθρωπότητα», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Τούρκος πρόεδρος.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum.



Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 6, 2024

Σημειώνεται πως το Fox News ανακήρυξε νικητή των αμερικανικών εκλογών τον Ντόναλντ Τραμπ με 277 εκλέκτορες έναντι 226 που συγκεντρώνει η Κάμαλα Χάρις. Ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνθηκε σε υποστηρικτές του στη Φλόριντα, ενώ η Χάρις θα κάνει την πρώτη της ομιλία μετά τις εκλογές την Τετάρτη.