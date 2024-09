Ντόναλντ Τραμπ: «Ήταν η καλύτερη επίδοσή μου σε debate ενώ ήμουν ένας εναντίον τριών»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε η επίδοσή του στο χτεσινό (10.09.2024) debate, στο οποίο αναμετρήθηκε με την Δημοκρατική αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, ήταν η καλύτερη που σημείωσε ποτέ σε τηλεμαχία.

Μετά τέλος της τηλεμαχίας με την Κάμαλα Χάρις, ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε μία ανάρτηση στο X (πρώην Twitter) αναφέροντας ότι ήταν η καλύτερή του επίδοση σε debate.

«Πιστεύω πως αυτό ήταν το καλύτερο μου ντιμπέιτ (…) ακόμη περισσότερο διότι ήταν τρεις εναντίον ενός!», ανέφερε.

Ο ίδιος μάλιστα, κατηγόρησε τους δύο συντονιστές του καναλιού ABC ότι δεν φάνηκαν αμερόληπτοι και πως επέλεξαν πλευρά, αυτήν της Κάμαλα Χάρις.

I thought that was my best Debate, EVER, especially since it was THREE ON ONE!



Donald Trump Truth Social 10:53 PM EST 09/10/24 @realDonaldTrump