Ντόναλντ Τραμπ κατά Κάμαλα Χάρις: Είναι μια τρελή αριστερή που έχασε την ψήφο των καθολικών

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στην Κάμαλα Χάρις την οποία χαρακτήρισε «τρελή αριστερή» και πως «έχασε την ψήφο των Καθολικών».

ΜΕ ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στην Κάμαλα Χάρις ενώ αναφέρθηκε μέχρι και στις αμβλώσεις.

Συγκεκριμένα έγραψε ο Τραμπ: «Η Καμάλα Χάρις έχασε τελικά την ψήφο των Καθολικών. Ο διωγμός κατά της Καθολικής Εκκλησίας από την ίδια και τους; Καθολικούς είναι άνευ προηγουμένου! Τα ποσοστά της στις δημοσκοπήσεις βούλιαξαν σαν βράχος, τόσο στους Καθολικούς, όσο και σε άλλους.

Γιατί άργησε τόσο πολύ; Ο RFK JR. πίεζε σκληρά τους Καθολικούς να ψηφίσουν Τραμπ. Η Καμάλα γελοιοποιήθηκε και πάλι χθες το βράδυ σε συνάντηση της Ριζοσπαστικής Αριστεράς για τη συγκέντρωση χρημάτων και αυτό αφού είχε κάνει μια επίδειξη πολύ χαμηλού IQ σε μια fake news συνάντηση με το κοινό από το CNN.

Kamala Harris has finally lost the Catholic vote. Her and the Democrat’s persecution of the Catholic Church is unprecedented! Her poll numbers have dropped like a rock, both with Catholics, and otherwise. What took so long? RFK JR. has been pushing hard for Catholics to VOTE FOR…