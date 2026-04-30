Ντόναλντ Τραμπ κατά Τζέιμς Κόμι: «Διεφθαρμένος αστυνομικός ο πρώην διευθυντής FBI» – Κάλεσμα δολοφονίας μου το «86 47»

Λίγες ώρες αφότου ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο για την «απειλητική» ανάρτηση κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε ανάρτηση στο Truth Social, εξηγώντας τι σημαίνει αυτό το περίφημο «86 47» που κινητοποίησε τις αμερικανικές αρχές.

Ο Τζέιμς Κόμι ανέβασε πέρυσι φωτογραφία με το νούμερο «86 47» σχηματισμένο από κοχύλια στην αμμουδιά μιας παραλίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή πως το συγκεκριμένο μήνυμα θεωρείται απειλή από τον πρώην διευθυντή του FBI καθώς πρόκειται για μαφιόζικη – κωδικοποιημένη φράση.

Στη νέα ανάρτηση που έκανε, εξήγησε πως το «86» σημαίνει «σκοτώστε τον» ενώ το «47» αναφέρεται στο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αποκάλεσε τον Τζέιμς Κόμι «διεφθαρμένο αστυνομικό, από τους χειρότερους που υπάρχουν», και τον κατηγόρησε πως είπε ψέματα στο FBI για αυτό.

«Το “86” είναι όρος της μαφίας που σημαίνει “σκοτώστε τον”. Το “86 47” σημαίνει “σκοτώστε τον Πρόεδρο Τραμπ”. Ο Τζέιμς Κόμι που είναι διεφθαρμένος αστυνομικός, από τους χειρότερους, το ξέρει αυτό πολύ καλά! Οκτώ μίλια μακριά, 6 πόδια κάτω. Δεν είπε επίσης ψέματα στο FBI γι’ αυτό; Νομίζω πως ναι», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ποινή φυλάκισης έως και 5 χρόνια εάν καταδικαστεί

Ο πρώην διευθυντής του FBI, James Comey εμφανίστηκε χθες (29.04.2026) σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βιρτζίνια, μία ημέρα αφότου του ασκήθηκε δίωξη για την ανάρτησή του στο Instagram η οποία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ήταν απειλητική για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κόμι δεν έκανε καμία δήλωση κατά τη σύντομη ακροαματική διαδικασία. Ο δικηγόρος του, ο Πάτρικ Φιτζέραλντ, είπε ότι πρόκειται για μια «εκδικητική δίωξη», που σημαίνει ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να τιμωρήσει τον Κόμι επειδή άσκησε τα νόμιμα δικαιώματά του.

Ο δικαστής Ουίλιαμ Φιτζπάτρικ διέταξε να αφεθεί ελεύθερος, χωρίς να θέσει κανέναν όρο. Η επόμενη ακρόασή του θα γίνει στη Βόρεια Καρολίνα.

Πέρυσι, το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε ασκήσει δίωξη στον Κόμει για άλλη υπόθεση, που τελικά μπήκε στο αρχείο.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αυτή τη φορά επισύρουν ποινή φυλάκισης έως και πέντε χρόνων.