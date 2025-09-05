Ντόναλντ Τραμπ: Μετονομάζει το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σε Υπουργείο Πολέμου – «Θα μεταδίδει ισχυρότερο μήνυμα αποφασιστικότητας και ετοιμότητας για μάχη»

Επιστροφή στο παρελθόν για το Υπουργείο Άμυνας στις ΗΠΑ: ο Ντόναλντ Τραμπ επισημοποίησε την Πέμπτη (05.09.2025) την υπόσχεσή του: να το μετονομάσει το σε «Υπουργείο Πολέμου». Ένα προεδρικό διάταγμα επιτρέπει πλέον τη χρήση του όρου «Department of War» ως δευτερεύουσας ονομασίας, ενώ ο επικεφαλής του, Πιτ Χέγκσεθ, θα φέρει επίσης τον τίτλο του «Υπουργού Πολέμου».

Το Πεντάγωνο, διάδοχος του War Department που ιδρύθηκε το 1789 και αντικαταστάθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με το Υπουργείο Άμυνας, επαναφέρει έτσι την παλιά του ονομασία. Σύμφωνα με το κείμενο που υπέγραψε ο Τραμπ, αυτός ο τίτλος «μεταδίδει ισχυρότερο μήνυμα αποφασιστικότητας και ετοιμότητας για μάχη» σε σχέση με το «Υπουργείο Άμυνας», που θεωρείται υπερβολικά παθητικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει με αυτό τον τρόπο να «προβάλει ισχύ και αποφασιστικότητα» απέναντι στους αντιπάλους των ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια πολιτική και συμβολική επιλογή

Η πρωτοβουλία παραμένει ωστόσο περιορισμένη: μόνο νόμος του Κογκρέσου μπορεί να εγκρίνει επισήμως μια μόνιμη αλλαγή. Το διάταγμα, πάντως, δίνει εντολή στον Χέγκσεθ να προετοιμάσει νομοθετικά και εκτελεστικά μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει κοστολογήσει το rebranding, αλλά ο αμερικανικός Τύπος κάνει λόγο για πιθανό κόστος που θα αγγίξει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια, λόγω αλλαγών σε λογότυπα, στολές, υπηρεσίες και πληροφοριακά συστήματα.

Για τον Τραμπ, ο οποίος υπενθύμισε την «απίστευτη ιστορία νικών» της Αμερικής με την παλιά ονομασία, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: επαναπροσανατολισμός του Πενταγώνου στο «πολεμικό ήθος» και στις αποστολές μάχης, αντί για τα προγράμματα ποικιλομορφίας και ένταξης, που καταγγέλλει ως «woke ιδεολογία». «Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ξεκινώ πολέμους, δεν αναζητώ αναγνώριση», είπε ειρωνικά, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με πιθανή υποψηφιότητά του για το Νόμπελ Ειρήνης.

Το διάταγμα αυτό, το 200ό που έχει υπογράψει από την ανάληψη της εξουσίας, έρχεται ενώ η Κίνα παρουσίασε μια εντυπωσιακή γκάμα όπλων και drones σε μια στρατιωτική παρέλαση, που ερμηνεύτηκε ως άμεσο μήνυμα προς την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της.