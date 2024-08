Ντόναλντ Τραμπ: Ο Ίλον Μασκ μπαίνει στην κυβέρνηση αν χάσει η Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ

Ανοιχτός στο ενδεχόμενο ο Ίλον Μασκ να έχει θέση στην κυβέρνησή του εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άλλωστε ο δισεκατομμυριούχος Μασκ δεν χάνει ευκαιρία να δείξει την προτίμησή του στον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών στις επικείμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Μάλιστα, ο Ίλον Μασκ υποστήριξε ανοιχτά την υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία των ΗΠΑ, λίγο μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του πρώην προέδρου στη διάρκεια της ομιλίας του στην Πενσιλβάνια στις αρχές του περασμένου Ιουλίου.

Σε… ανταπόδοση, ο πρώην πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο να δώσει στον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ μία θέση στην κυβέρνησή του, αν κερδίσει τις εκλογές.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Reuters, ο Τραμπ ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, αν ο Μασκ θα μπορούσε να διοριστεί ως σύμβουλος ή μέλος του υπουργικού του συμβουλίου.

Ο ίδιος απάντησε πως ο Μασκ «είναι ένας πολύ έξυπνος τύπος» και στη συνέχεια είπε ότι «σίγουρα θα το έκανα. Είναι ένας τρομερός τύπος».

Ο ίδιος ο Μασκ με ανάρτησή του στην ιδιόκτητη πλατφόρμα Χ – όπως ο ίδιος μετονόμασε το Twiter – δηλώνει πρόθυμος να υπηρετήσει:

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0