Ντόναλντ Τραμπ: Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ πανηγυρίζει για τη νίκη του – «Η Κάμαλα τελείωσε»

Με επίθεση στην Κάμαλα Χάρις πανηγυρίζει τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ ο στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν και πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών υποστηρίζει πως η «Κάμαλα τελείωσε».

Και συνεχίζει σε επιθετικό τόνο. «Μπορεί να συνεχίζει να κακαρίζει».

«Οι στόχοι της Ειδικής Στρατιωτικής Επιχείρησης παραμένουν αμετάβλητοι και θα επιτευχθούν», επισημαίνει ο Μεντβέντεφ για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι η Κάμαλα Χάρις είχε δεσμευτεί ότι θα συνεχίσει την πολιτική του Τζο Μπάιντεν συνεχίζοντας την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία.

