Ντόναλντ Τραμπ: Ο Τζεφ Μπέζος του έδωσε συγχαρητήρια «για την εξαιρετική πολιτική του επιστροφή»

Ο Τζεφ Μπέζος συγχαίρει τον Ντόναλντ Τραμπ για την «εξαιρετική πολιτική του επιστροφή».

Ο ιδρυτής της Amazon και ιδιοκτήτης της εφημερίδας Washington Post, Τζεφ Μπέζος, έδωσε μέσω Twitter τα συγχαρητήριά του στον εκλεγμένο πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τζεφ Μπέζος επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ για την «εξαιρετική πολιτική του επιστροφή», προσθέτοντας: «Κανένα έθνος δεν έχει μεγαλύτερες ευκαιρίες».

Ευχήθηκε στον επόμενο πρόεδρο «κάθε επιτυχία στο να ηγηθεί και να ενώσει την Αμερική που όλοι αγαπάμε».

Η εφημερίδα Washington Post, την οποία αγόρασε ο Bezos το 2013, έχει δημοσιεύσει περιεχόμενο άκρως επικριτικό για τον Τραμπ από τότε που μπήκε σοβαρά στην πολιτική σκηνή το 2015.

Η ανεξάρτητη συντακτική επιτροπή της εφημερίδας υποστήριξε τους διεκδικητές του στις γενικές εκλογές του 2016 και του 2020.

Ωστόσο, υπήρξε τεράστια διαμάχη τον περασμένο μήνα, όταν ο εκδότης της εφημερίδας ανακοίνωσε ότι δεν θα υποστηρίξει υποψηφίους στο μέλλον, λέγοντας ότι επιστρέφει στις ρίζες της πριν από το 1976.

