Ντόναλντ Τραμπ: «Προσπάθησα να σας το πω», έγραψε η E. Jean Carroll, θύμα σεξουαλικής κακοποίησης

Με ένα μήνυμα με πέντε λέξεις, η E. Jean Carroll η οποία είχε κατηγορήσει τον Ντόναλντ Τραμπ για σεξουαλική κακοποίηση, αντέδρασε στην επανεκλογή του στις εκλογές των ΗΠΑ.

Τον Μάιο του 2023, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κριθεί ένοχος σύμφωνα με την ετυμηγορία των ενόρκων στη δίκη που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, ύστερα από τις κατηγορίες της E. Jean Carroll (αριστερά στην εξωτερική φωτογραφία) για σεξουαλική κακοποίηση, βιασμό και συκοφαντική δυσφήμιση.

Το δικαστήριο απέρριψε την κατηγορία για βιασμό αλλά απένειμε αποζημίωση 5 εκατομμυρίων δολαρίων για ψυχική και σωματική βλάβη στην πρώην αρθρογράφο του περιοδικού Elle.

Συγκεκριμένα ο Τραμπ θεωρήθηκε ένοχος για τη σεξουαλική κακοποίηση της Jean Carroll τη δεκαετία του ’90 και στη συνέχεια ότι τη συκοφάντησε αποκαλώντάς τη «ψεύτρα».

«Προσπάθησα να σας το πω», έγραψε σήμερα (06.11.2024) η δημοσιογράφος και συγγραφέας.

I tried to tell you.