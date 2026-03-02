Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Προβληματισμός για το κόκκινο σημάδι στον λαιμό του

«Τα βράδια, χρησιμοποιεί μια κοινή αλοιφή» δήλωσε ο γιατρός του, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμμετέχει σε τελετή απονομής του Μεταλλίου Τιμής στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμμετέχει σε τελετή απονομής του Μεταλλίου Τιμής στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου / Francis Chung/POLITICO via AP Images

Ένα τεράστιο κόκκινο σημάδι στο λαιμό του Ντόναλντ Τραμπ, κάτω από το δεξί αφτί του, τράβηξε τα βλέμματα και γέννησε νέες απορίες για την υγεία του. 

Κατά τη διάρκεια τελετής για την απονομή μεταλλίου τιμής στον Λευκό Οίκο, οι φωτογράφοι απαθανάτισαν το σημάδι στο λαιμό του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα σε πολλές φωτογραφίες. 

Το σημάδι μοιάζει περισσότερο με εξάνθημα, ωστόσο για την ώρα, δεν έχουν γίνει διευκρινίσεις. 

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποχωρεί μετά την τελετή απονομής του Μεταλλίου Τιμής στο Λευκό Οίκο
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποχωρεί μετά την τελετή απονομής του Μεταλλίου Τιμής στο Λευκό Οίκο / AP Photo/Mark Schiefelbein

Ο Πολωνός στρατιώτης Karol Cierpica, ο οποίος σώθηκε στο Αφγανιστάν τον Αύγουστο του 2013 από τον μεταθανάτιο τιμώμενο, λοχία του αμερικανικού στρατού Michael Ollis, μιλάει δίπλα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Donald Trump κατά τη διάρκεια τελετής απονομής του Μεταλλίου Τιμής που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον

Kατά τη διάρκεια τελετής απονομής του Μεταλλίου Τιμής που έγινε στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον / REUTERS/Ken Cedeno

Πρόκειται για ακόμα μία φορά, που η υγεία του Αμερικανού προέδρου απασχολεί την κοινή γνώμη, με τον Λευκό Οίκο να μπαίνει κάθε φορά σε διαδικασία να διαβεβαιώσει ότι ο πρόεδρος «χαίρει άκρας υγείας». 

Σύμφωνα με το CBS, ο γιατρός του Ντόναλντ Τραμπ, Dr. Sean Barbabella, είπε ότι ο πρόεδος χρησιμοποιεί «μια κοινή αλοιφή τα βράδια».

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προβαίνει σε δηλώσεις κατά τη διάρκεια τελετής απονομής του Μεταλλίου Τιμής στο Λευκό Οίκο
Σε μία από τις φωτογραφίες, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να ενοχλείται από το έκζεμα, γέρνοντας το κεφάλι του REUTERS/Jonathan Ernst

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο 2026 ένα από τα σενάρια για την υγεία του Τραμπ, έλεγε ότι ο πρόεδρος έχει περάσει εγκεφαλικό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
111
76
68
61
39
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Συγκλονιστικό βίντεο από χτύπημα ιρανικού drone σε ξενοδοχείο στο Μπαχρέιν, όπου βρίσκονταν Αμερικανοί αξιωματούχοι
Το Μπαχρέιν, όπως και τα άλλα αραβικά κράτη του Κόλπου, έχει υποστεί ιρανικά πλήγματα σε αντίποινα για τους μαζικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν
Μπαχρέιν
7
Επικοινωνία Ρούτε – Ερντογάν για Ιράν και Μέση Ανατολή
Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ τόνισε τη σημασία της προσέγγισης «360 μοιρών» και την ετοιμότητα της Συμμαχίας ενώ ο πρόεδρος της Τουρκίας επεσήμανε ότι πρέπει «να δοθεί ευκαιρία στη διπλωματία» για βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή
Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δεξιά, και ο γγ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε
Newsit logo
Newsit logo