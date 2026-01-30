Ο Ντόναλντ Τραμπ «έχει πάθει εγκεφαλικό» και «είναι σε αρχικό στάδιο άνοιας» – Ανησυχητικά σενάρια για την υγεία του Αμερικανού προέδρου

Πληθαίνουν τα σενάρια για προβλήματα στην υγεία του Ντόναλντ Τραμπ, με τα τελευταία και πιο ανησυχητικά, να θέλουν τον Αμερικανό πρόεδρο να βρίσκεται σε πρώιμα στάδια άνοιας και να έχει περάσει ήδη ένα εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι συζητήσεις για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ «φούντωσαν» για τους… περίεργους μώλωπες στα χέρια του, επειδή μπερδεύει τις λέξεις του και… κοιμάται κατά τη διάρκεια συναντήσεων.

«Κοιτάξτε καλά τον Ντόναλντ Τραμπ σήμερα, γιατί αυτός είναι ο καλύτερος Ντόναλντ Τραμπ που θα δείτε ποτέ», λέει ο κορυφαίος ψυχοθεραπευτής Δρ Τζον Γκάρτνερ στην Express. «Όλα τα σημάδια δείχνουν ότι πάσχει από άνοια, η οποία θα επιδεινωθεί και ο ρυθμός επιτάχυνσης της παρακμής του θα αυξηθεί».

«Οδεύουμε προς την Αποκάλυψη, επειδή δεν έχει καμία κρίση και δεν ενδιαφέρεται για τις επιπτώσεις των πράξεών του στον κόσμο. Και έχει κακοήθη ναρκισσισμό: Την ίδια διαταραχή προσωπικότητας με τον Χίτλερ. Αλλά το μόνο πράγμα πιο επικίνδυνο από έναν Αμερικανό Χίτλερ είναι ένας άνοια Αμερικανός Χίτλερ».

«Ο Τραμπ είναι 100 φορές χειρότερος από τον Μπάιντεν»

Ο Τραμπ εξελέγη τον Νοέμβριο του 2024 μετά από μια εκστρατεία εναντίον του 81χρονου προέδρου που αποκαλούσε «Sleepy Joe» Μπάιντεν, ο οποίος έδειχνε ανησυχητικά σημάδια γήρανσης – περπατούσε αργά, σέρνοντας τα πόδια του, σκόνταφτε περιστασιακά, δυσκολευόταν να βρει τις σωστές λέξεις και έχανε το νήμα των σκέψεών του.

Ο Τραμπ, ο οποίος θα γίνει 80 ετών τον Ιούνιο, φαίνεται να έχει ραγδαία επιδείνωση της ψυχικής και σωματικής του υγείας και η σκέψη του συχνά εκτροχιάζεται θεαματικά.

«Ο Τραμπ είναι τώρα εκατό φορές χειρότερος από ό,τι ήταν ποτέ ο Μπάιντεν», λέει ο Δρ Γκάρτνερ. «Είναι ανεμπόδιστος, ανεξέλεγκτος και ασταθής. Ο Μπάιντεν ήταν βασικά καλοκάγαθος και δεν αποτελούσε κίνδυνο όπως ο Τραμπ, επειδή η άνοια του Τραμπ θα συνεχίσει να επιδεινώνεται».

Δε θυμόταν τη λέξη «Αλτσχάιμερ», τη νόσο που σκότωσε τον πατέρα του

Αυτή την εβδομάδα, αυτό που έχει προκαλέσει ανησυχία στους ειδικούς, είναι η αδυναμία του Αμερικανού προέδρου να θυμηθεί έναν όρο σχετικό με την υγεία, μιλώντας για τον πατέρα του. Συγκεκριμένα, συζητώντας με δημοσιογράφους για τον πατέρα του Φρεντ Τραμπ, ο οποίος απεβίωσε το 1999 σε ηλικία 93 ετών, ο Πρόεδρος τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο με «καρδιά που δεν μπορούσε να σταματήσει», ο οποίος δεν είχε σχεδόν κανένα πρόβλημα υγείας καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς ζωής του.

«Είχε ένα πρόβλημα», είπε ο Τραμπ.

«Σε μια ορισμένη ηλικία, περίπου 86, 87, άρχισε να έχει, πώς το λένε;» Έδειξε το μέτωπό του και κοίταξε τον γραμματέα Τύπου του για να του υποδείξει τη λέξη που του ξέφυγε.

«Αλτσχάιμερ», είπε ο Leavitt.

«Κάτι σαν Αλτσχάιμερ», είπε ο Trump. «Λοιπόν, δεν το έχω».

«Είναι κάτι που σκέφτεστε καθόλου;», ρωτήθηκε.

«Όχι, δεν το σκέφτομαι καθόλου. Ξέρετε γιατί;», είπε στην συνέντευξη με το New York Magazine.

«Επειδή ό,τι και να είναι, η στάση μου είναι αδιάφορη».

Οι βοηθοί του Λευκού Οίκου υπερασπίζονται την υγεία του προέδρου, λέγοντας για παράδειγμα ότι τα κλειστά μάτια του κατά τη διάρκεια των συναντήσεων δείχνουν «ενεργή ακρόαση» και έχουν αποδώσει τις μελανιές στο ότι σφίγγει πολλά χέρια. Ωστόσο, ο Τραμπ λέει ότι παίρνει περισσότερη ασπιρίνη από ό,τι συνιστούν οι γιατροί, κάτι που μπορεί να είναι η αιτία.

«Έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο»

Εδώ και μήνες χρησιμοποιεί μακιγιάζ για να καλύψει τις μελανιές στο δεξί του χέρι, τις οποίες ισχυρίζεται ότι προκλήθηκαν από το «συνεχές χειραψία όλη μέρα, κάθε μέρα» και παίρνει καθημερινά ασπιρίνη για την αραίωση του αίματος. Ο Τραμπ λέει ότι παίρνει φάρμακα για τον έλεγχο του επιπέδου χοληστερόλης του και για ένα δερματικό πρόβλημα.

Την περασμένη εβδομάδα στο Νταβός της Ελβετίας κατέβηκε τις σκάλες του Air Force One με προσοχή, περπατώντας με ένα βάδισμα που θύμιζε τον ηλικιωμένο Μπάιντεν. Οι πρησμένοι αστράγαλοί του προεξείχαν από τα παπούτσια του, αποτέλεσμα χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας.

Ο γηραιότερος άνδρας που ανέλαβε την προεδρία των ΗΠΑ, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι παίρνει 325 mg ασπιρίνης καθημερινά για να αραιώσει το αίμα του – τέσσερις φορές την συνιστώμενη δόση. Αλλά είναι επίσης η ακριβής δόση που συνιστάται για ασθενείς που έχουν ήδη υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, για την πρόληψη επανάληψης.

Ο γιατρός και κλινικός καθηγητής Δρ Μπρους Ντέιβιντσον λέει: «Όταν το διάβασα, είπα: “Λοιπόν, έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και παίρνει τα σωστά φάρμακα. Τον είδα να κρατάει το δεξί του χέρι με το αριστερό, κάτι που είναι συνηθισμένο και ακούσιο για άτομα που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και έχουν αδυναμία».

Η ακοή του Τραμπ φαίνεται επίσης να έχει επιδεινωθεί και ζητά όλο και πιο συχνά από τους άλλους να επαναλαμβάνουν ό,τι έχουν πει.

«Έχουμε αναφορές από περίπου μια ντουζίνα άτομα που εργάστηκαν στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, τα οποία λένε ότι δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος που ήταν πριν από τέσσερα χρόνια», συνεχίζει ο Δρ Gartner, ο οποίος δίδαξε ψυχιατρική στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στο Μπάλτιμορ του Μέριλαντ και ίδρυσε την ομάδα υπεράσπισης της ψυχικής υγείας Duty To Warn.

«Στη δεκαετία του 1980 ήταν πολύ εκφραστικός και μιλούσε με κομψές προτάσεις. Τώρα έχει δυσκολία να ολοκληρώσει μια πρόταση, μια σκέψη ή ακόμα και μια λέξη. Αυτή η σοβαρή επιδείνωση είναι ένα σημάδι γνωστικής παρακμής.

Το μυαλό του περιπλανιέται μακριά από το θέμα και περιπλανιέται και σωματικά. Τον έχουμε δει να χάνει το αυτοκίνητό του, να χάνει το αεροπλάνο του ή να περιπλανιέται και να κοιτάζει έξω από το παράθυρο ενώ συναντάται με στελέχη.

Δείχνει σημάδια μετωποκροταφικής άνοιας, προφέρει λάθος τις λέξεις και τις χρησιμοποιεί λανθασμένα. Υπάρχει απώλεια μνήμης, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αποθάρρυνση της συμπεριφοράς, και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο για τον Πρόεδρο Τραμπ.

Η μετωποκροταφική άνοια καθιστά τους ανθρώπους ανίκανους να ελέγξουν τη συμπεριφορά τους, με αποτέλεσμα να γίνονται πιο παρανοϊκοί, πιο ασταθείς, πιο μπερδεμένοι, πιο παρορμητικοί, πιο επιθετικοί. Η κατάσταση επιδεινώνεται».

«Θα έπρεπε να απομακρυνθεί από το αξίωμά του»

«Έχει απόλυτη εξουσία επί του υπουργικού συμβουλίου του, το οποίο τον φοβάται», λέει ο Δρ Γκάρτνερ. «Αυτό που είναι πραγματικά τρομακτικό είναι ότι γίνεται όλο και πιο ανίκανος, ενώ συγχρόνως συγκεντρώνει όλο και περισσότερη εξουσία, χωρίς κανέναν περιορισμό γύρω του. Θα έπρεπε να απομακρυνθεί από το αξίωμά του».

Παρά ταύτα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Λιζ Χιούστον επιμένει: «Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ο πιο έξυπνος, ο πιο προσιτός και ο πιο ενεργητικός πρόεδρος στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία».

Το 25ο τροποποιητικό άρθρο του Συντάγματος των ΗΠΑ επιτρέπει την απομάκρυνση του προέδρου από το αξίωμά του, εάν κριθεί ακατάλληλος από τον αντιπρόεδρο και την πλειοψηφία του υπουργικού συμβουλίου και αρκετοί ηγετικοί Δημοκρατικοί έχουν ζητήσει την εφαρμογή του τροποποιητικού άρθρου.

«Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πάσχει από σοβαρή ψυχική ασθένεια και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές όλων μας», δηλώνει η βουλευτής της Αριζόνα Yassamin Ansari, ζητώντας την «άμεση» απομάκρυνση του Τραμπ από τον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ πάντως απορρίπτει τέτοιες ανησυχίες, επιμένοντας: «Η υγεία μου είναι άριστη».

Πηγή: express.co.uk