Ντόναλντ Τραμπ: «Θα επιδιώξω την θανατική ποινή σε βιαστές, δολοφόνους και τέρατα – Να επιστρέψει ο νόμος και η τάξη»

Ο επερχόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του, σχετικά με μεταρρυθμίσεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα υποστηρίξει όταν αναλάβει επισήμως καθήκοντα, με πιο πρόσφατο παράδειγμα, την θανατική ποινή σε σκληρούς και αδίστακτους εγκληματίες.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (24.12.2024) ότι «θα δώσω εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης όταν αναλάβει τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου να επιδιώξει σθεναρά την επιβολή της θανατικής ποινής για να προστατεύσει τους Αμερικάνους από βίαιους βιαστές, δολοφόνους και κτήνη.

Ο νεοεκλεγείς Αμερικανός Πρόεδρος έκανε αυτή την δήλωση στο Truth Social (μέσο κοινωνικής δικτύωσης ιδιοκτησίας του) μία ημέρα αφότου ο Δημοκρατικός απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μετέτρεψε 37 θανατικές ποινές σε ισόβια κάθειρξη. Οι 37 θανατοποινίτες είχαν καταδικαστεί από ομοσπονδιακά δικαστήρια.

As soon as I am inaugurated, I will direct the Justice Department to vigorously pursue the death penalty to protect American families and children from violent rapists, murderers, and monsters. We will be a Nation of Law and Order again!



Donald Trump Truth Social 10:07 AM EST… pic.twitter.com/jpvuY8eRJS