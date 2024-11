Ντόναλντ Τραμπ: «Θερμή και εγκάρδια» η πρώτη συνομιλία με τον Νετανιάχου μετά τη νίκη στις αμερικανικές εκλογές

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν σήμερα (06.11.2024) την πρώτη τηλεφωνική τους επικοινωνία, μετά τη νίκη του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου στις αμερικανικές εκλογές.

Με φόντο την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνομίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για τις εξελίξεις στην περιοχή αλλά και για να τον συγχαρεί μετά τον θρίαμβο στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

«Η συζήτηση ήταν θερμή και εγκάρδια», ανέφερε χαρακτηριστικά το γραφείο του Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του. Οι δύο τους συζήτησαν «την ιρανική απειλή» και την ανάγκη να συνεργαστούν για την ασφάλεια του Ισραήλ, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Israeli PM Office says Netanyahu’s conversation with Trump was “warm” and “cordial”, and two agreed to work together for Israel’s security and discussed the “Iranian threat”