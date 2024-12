Ντόναλντ Τραμπ: Το νέο φλατ μαλλί του σε αγώνα γκολφ προκαλεί χαμό στα social media

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι… Ντόναλντ Τραμπ οπότε κάνει ότι θέλει- ακόμα και με την περίφημη κόμη του μπορεί να «παίξει» και να προκαλέσει φρενίτιδα στα social media.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εθεάθη χθες (18.12.2024) με ένα αισθητά πιο… επίπεδο χτένισμα χωρίς τη συνηθισμένη πορτοκαλί απόχρωση, κατά την εμφάνισή του στο Trump International Golf Club στο West Palm Beach στη Φλόριντα.

Φορώντας το πουκάμισο πόλο του Τραμπ και κρατώντας ένα κόκκινο καπέλο MAGA, ο Ρεπουμπλικάνος μπήκε στην αίθουσα υπό δυνατά χειροκροτήματα.

«Περνάτε όλοι καλά;» ρωτάει το συγκεντρωμένο κοινό, πριν ρωτήσει αστειευόμενος: «Είναι όλοι Ρεπουμπλικάνοι;».

Το νέο του στιλ έχει προκαλέσειχαμό στα social, με πολλούς να το συγκρίνουν με το μαλλί του μικρότερου γιου του, του Μπάρον Τραμπ.

Συνολικά, το χτένισμα έτυχε μικτής υποδοχής.

