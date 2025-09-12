Ντόναλντ Τραμπ: Υπό κράτηση ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

«Πιστεύω με μεγάλη βεβαιότητα ότι ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ είναι υπό κράτηση» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ το μεσημέρι της Παρασκευής (12/9/25) σε συνέντευξή του στο Fox News.

«Ελπίζω να τιμωρηθεί με την θανατική ποινή» πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, για τον ύποπτο για τη δολοφονία του συντηρητικού Τσάρκλι Κέρκ που ήταν υποστηρικτής του. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τον Κερκ «το καλύτερο άτομο», ενώ κατακεραύνωσε τον δράστη, τον οποίο οι αρχές επιβολής του νόμου δεν έχουν ακόμη κατονομάσει.

«Λοιπόν, ελπίζω – θα κριθεί ένοχος, φαντάζομαι – και ελπίζω να του επιβληθεί η θανατική ποινή», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. «Αυτό που έκανε, στον Τσάρλι Κερκ, ήταν ο καλύτερος άνθρωπος που, δεν του άξιζε αυτό. Δούλεψε τόσο σκληρά και τόσο καλά, που όλοι τον συμπαθούσαν».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στην συνέντευξή του ότι ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, έχει δηλώσει ότι θα επιδιώξει την θανατική ποινή για τον σκοπευτή του Κερκ. «Στη Γιούτα, έχουν τη θανατική ποινή και έχετε έναν πολύ καλό κυβερνήτη εκεί», είπε ο Τραμπ. «Ο κυβερνήτης, τον έχω γνωρίσει, είναι πολύ αποφασισμένος για τη θανατική ποινή σε αυτή την περίπτωση».

Όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ, τον ύποπτο κατέδωσε στην Αστυνομία ένας κοντινός του άνθρωπος.

BREAKING: President Trump on Charlie Kirk suspected assassin: “I think, with a high degree of certainty, we have him in custody.” pic.twitter.com/wAAGegrrWI — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

Σύμφωνα με το CNN το οποίο επικαλείται 4 πηγές, ένα άτομο βρίσκεται υπό κράτηση και ανακρίνεται για την δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Ο άνδρας εξακολουθεί να ανακρίνεται από το πρωί της Παρασκευής (12/9/25), ανέφεραν οι πηγές.

Ερωτηθείς εάν ο πυροβολισμός του Κερκ ήταν μια «μεμονωμένη», μεμονωμένη περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «φαίνεται να είναι».

Ο πρόεδρος είπε επίσης ότι δεν είχε παρακολουθήσει βίντεο του θανάτου του Κερκ μετά τη δημοσίευση πολλών κλιπ από τον πυροβολισμό του Κερκ στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Utah Valley στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν ήθελα να το παρακολουθήσω, το άκουσα», είπε ο Τραμπ. «Δεν θα γινόμουν ποτέ καλός γιατρός, επιτρέψτε μου να το θέσω έτσι. Θέλω να πω, άκουσα, άκουσα αρκετά — δεν ήθελα να το δω, δεν ήθελα, δεν ήθελα να θυμάμαι τον Τσάρλι έτσι».