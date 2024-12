Ντουμπάι: «Η φρίκη της φυλακής είναι ορατή» – 18χρονος Βρετανός έκανε σεξ με 17χρονη και κινδυνεύει με φυλάκιση 20 ετών

Αντιμέτωπος με αύξηση της ποινής φυλάκισης έως και 20 έτη βρίσκεται ένας 18χρονος Βρετανός, ο οποίος είχε καταδικαστεί στο Ντουμπάι καθώς έκανε σεξ με μία 17χρονη κατά τη διάρκεια διακοπών του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Δικηγόρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα προειδοποιεί πως οι εισαγγελείς μπορεί να ζητήσουν για τον Marcus Fakana την υψηλότερη ποινή που αφορά στο συγκεκριμένο αδίκημα, σύμφωνα με τους αυστηρούς νόμους που επιβάλλονται στο Ντουμπάι.

Ο 18χρονος ήταν με την οικογένειά του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όταν έζησε ένα «ρομάντζο διακοπών» με μία κοπέλα – που είναι επίσης από το Λονδίνο και τώρα 18 ετών.

Ο Fakana συνελήφθη στο ξενοδοχείο που διέμενε με την οικογένειά του και κατηγορήθηκε αφού η μητέρα της κοπέλας βρήκε τις συνομιλίες και τις φωτογραφίες τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, καλώντας την αστυνομία του Ντουμπάι.

Της σύλληψης ακολούθησε η κράτησή του για τρεις ημέρες στο αστυνομικό τμήμα Al Barsha, με τις αρχές να μην του επιτρέπουν καμία επικοινωνία με τους γονείς του ή κάποιο άλλο πρόσωπο.

BREAKING: 18-year-old Marcus Fakana has been jailed for one year in Dubai after having sex with a girl who was 17 at the time.



Read more: https://t.co/9YlH4ucZ7a



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/jDKQ9SvQ4X