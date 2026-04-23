NYT: Ποιός κυβερνά το Ιράν; Οι Φρουροί της Επανάστασης «κάνουν στην άκρη» τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ

»Λάδι στην φωτιά» έβαλε σήμερα (23.04.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ με αναρτήσεις του στα social media, αποκαλύπτοντας ότι διέταξε το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό να βυθίσει όποιο πλοίο του Ιράν ναρκοθετήσει τα Στενά του Ορμούζ, ενώ έκανε αναφορά και σε ένα άλλο εξίσου ζήτημα που αφορά μεταξύ άλλων και τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε εκτενώς στα Στενά του Ορμούζ, ωστόσο με πολύ έξυπνο τρόπο άφησε αιχμές για την πολιτική κατάσταση στο Ιράν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει «κενό εξουσίας» λόγω της ηχηρής απουσίας του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, κάτι που έχει προκαλέσει «εμφύλια διαμάχη».

Αρχικά είπε: «Έχουν τεράστιο πρόβλημα στο Ιράν γιατί δεν ξέρουν ποιος είναι ο ηγέτης τους. Είναι τρελή η εσωτερική διαμάχη μεταξύ των “σκληροπυρηνικών” που έχασαν με άσχημο τρόπο στο πεδίο της μάχης και των “μετριοπαθών” που δεν είναι καθόλου μετριοπαθείς αλλά κερδίζουν σεβασμό».

Έπειτα, τόνισε: «Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. Κανένα πλοίο δεν μπορεί να μπει ή να βγει χωρίς την έγκριση του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Είναι “ερμητικά κλειστό” μέχρι το Ιράν να κάνει συμφωνία».

Οι αιχμές του Αμερικανού προέδρου μόνο τυχαίες δεν είναι αφού, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν ασκεί την διακυβέρνηση με τον τρόπο που το έκανε ο πατέρας του, ο Αλί Χαμενεΐ, με την εξουσία να μετατοπίζεται σε ανώτερους διοικητές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

«Η πρόσβαση στον Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι εξαιρετικά δύσκολη και περιορισμένη τώρα», αναφέρει το ρεπορτάζ. «Περιβάλλεται κυρίως από μια ομάδα γιατρών και ιατρικού προσωπικού που περιθάλπουν τα τραύματα» που υπέστη στις αεροπορικές επιδρομές στην αρχή του πολέμου.

Το ρεπορτάζ των New York Times βασίζεται σε συνεντεύξεις με νυν και πρώην Ιρανούς αξιωματούχους, μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, έναν ανώτερο κληρικό και άτομα που γνωρίζουν τον Χαμενεΐ και την ηγετική δομή της χώρας.

Ο Αμπντολρεζά Νταβάρι, πρώην σύμβουλος του πρώην προέδρου του Ιράν Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, λέει ότι ο νεότερος Χαμενεΐ – ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί ή ακουστεί δημόσια από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Μάρτιο μετά τον θάνατο του πατέρα του σε αεροπορική επιδρομή ΗΠΑ-Ισραήλ, κατά την οποία τραυματίστηκε και ο ίδιος – «διοικεί τη χώρα σαν να είναι ο διευθυντής του διοικητικού συμβουλίου», προσθέτοντας ότι «βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις συμβουλές και την καθοδήγηση των μελών του διοικητικού συμβουλίου… Οι στρατηγοί είναι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου».

«Ο Μοτζτάμπα δεν έχει ακόμη πλήρη διοίκηση ή έλεγχο», λέει ο Σανάμ Βακίλ, διευθυντής της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής για το Chatham House, με επαφές στο Ιράν, προσθέτοντας ότι του παρουσιάζονται σε μεγάλο βαθμό αποφάσεις «τετελεσμένων γεγονότων».

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ φέρεται να κρύβεται από τότε που τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα στις 28 Φεβρουαρίου 2026 σκότωσαν τον πατέρα του και τον άφησαν σοβαρά τραυματισμένο, με σοβαρά εγκαύματα και τραυματισμούς που περιόρισαν την ικανότητά του να μιλάει. Η επικοινωνία μαζί του πραγματοποιείται μέσω χειρόγραφων μηνυμάτων που διαβιβάζονται μέσω ταχυμεταφορών, αναφέρει το δημοσίευμα.

Αξιωματούχοι που αναφέρονται στην έκθεση λένε ότι ο Χαμενεΐ απέφυγε να κοινοποιήσει δηλώσεις βίντεο ή ήχου μέχρι στιγμής, επιδιώκοντας να αποφύγει να φανεί αποδυναμωμένος ή ευάλωτος στην πρώτη του δημόσια ομιλία.

Ο συνδυασμός των τραυμάτων του, των ανησυχιών για την ασφάλεια και της περιορισμένης πρόσβασης φέρεται να τον οδήγησε να αναθέσει την εξουσία στους στρατηγούς των IRGC, οι οποίοι τώρα κυριαρχούν στις αποφάσεις για τη στρατηγική και τη διπλωματία εν καιρώ πολέμου.

Ο Αλί Βαέζ, διευθυντής της Διεθνούς Ομάδας Κρίσεων για το Ιράν, αναφέρει: «Ο Μοτζτάμπα είναι υποταγμένος στους Φρουρούς της Επανάστασης», αποκαλώντας τον μόνο κατ’ όνομα ηγέτη.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, οι στρατηγοί έχουν ηγηθεί βασικών αποφάσεων εν καιρώ πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων στο Ισραήλ ή του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Οι διαφωνίες λέγεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εντός της ηγεσίας του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των συνομιλιών με την Ουάσιγκτον, αλλά το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι στρατηγοί έχουν επικρατήσει έναντι πολιτικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης απόφασης να σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εν μέσω εντάσεων για θαλάσσιο αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανακοίνωσε το άνοιγμα των Στενών μόλις τέθηκε σε εφαρμογή η εκεχειρία στον Λίβανο, αλλά μόλις λίγη ώρα αργότερα οι Φρουροί της Επανάστασης ακύρωσαν την απόφαση αυτή, σφίγγοντας τον κλοιό τους.