Ο Τραμπ έδωσε εντολή στο αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό να βυθίζει όποιο πλοίο του Ιράν ναρκοθετεί τα Στενά του Ορμούζ

Στο «κόκκινο» ανεβάζει τις εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά το γεγονός ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ήδη εφαρμόζουν ναυτικό αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή.

Από ότι φαίνεται, ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ και οι κατασχέσεις πλοίων που συνδέονται με το Ιράν, δεν ικανοποιούν πλήρως τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποφάσισε να κλιμακώσει τις εντάσεις στην περιοχή.

Όπως αποκάλυψε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτηση στο Truth Social: «Έδωσα εντολή στο πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ να ανοίξει πυρ και να βυθίσει όποιο πλοίο, μάλλον μικρά σκάφη θα είναι [όλα τα πολεμικά πλοία του Ιράν, 159 στο σύνολο είναι ήδη βυθισμένα] που ναρκοθετούν τα Στενά του Ορμούζ».

Ο ίδιος πρόσθεσε επίσης πως: «Δεν υπάρχει κανένας δισταγμός. Παράλληλα, τα ναρκοθηρευτικά μας εκκαθαρίζουν τα Στενά του Ορμούζ [από ιρανικές νάρκες] και τους έχω δώσει εντολή να συνεχίσουν την αποστολή αυτή με τριπλάσια ένταση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό. Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Η απόφαση αυτή θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο την ήδη τεταμένη κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, όπου τρία φορτηγά πλοία δέχτηκαν χθες (22.04.2026) επίθεση, εκ των οποίων ένα ελληνόκτητο – το «Epaminondas» – από τους Φρουρούς της Επανάστασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Τρελός ο εμφύλιος στο Ιράν»

Όμως ο Αμερικανός πρόεδρος δεν σταμάτησε εκεί, αφού με νέα ανάρτηση θέλησε να υπενθυμίσει ότι οι αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει τα Στενά του Ορμούζ και πως υπάρχει «εμφύλιος» στο Ιράν για το ποιος έχει πραγματικά την εξουσία.

Αρχικά είπε: «Έχουν τεράστιο πρόβλημα στο Ιράν γιατί δεν ξέρουν ποιος είναι ο ηγέτης τους. Είναι τρελή η εσωτερική διαμάχη μεταξύ των “σκληροπυρηνικών” που έχασαν με άσχημο τρόπο στο πεδίο της μάχης και των “μετριοπαθών” που δεν είναι καθόλου μετριοπαθείς αλλά κερδίζουν σεβασμό».

Έπειτα, τόνισε: «Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. Κανένα πλοίο δεν μπορεί να μπει ή να βγει χωρίς την έγκριση του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Είναι “ερμητικά κλειστό” μέχρι το Ιράν να κάνει συμφωνία».

Για τον «εμφύλιο» στο Ιράν υπάρχουν αναφορές τις τελευταίες 24 ώρες, τις οποίες έφεραν στο φως της δημοσιότητας αμερικανικές πηγές πληροφόρησης που μίλησαν στο Axios.

Σημειώνεται πως όλα αυτά γίνονται εν μέσω της νέας παράτασης που έδωσε ο Τραμπ στην κατάπαυση του πυρός με το Ιράν κι ενώ την οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν ήδη κατασχέσει δύο τάνκερ που σχετίζονται με την Τεχεράνη και έχουν υποστεί κυρώσεις για μεταφορά παράνομου ιρανικού πετρελαίου.

Ειδικότερα, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα (23.04.2026) πως κατασχέθηκε το τάνκερ «M/V Majestic X» στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, το οποίο έχει υποστεί κυρώσεις και σχετίζεται με το Ιράν.

Ήταν η δεύτερη κατάσχεση ιρανικού τάνκερ, αφού η πρώτη έγινε προχθές Τρίτη (21.04.2026) πάλι στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, κοντά στην Σρι Λάνκα, με Αμερικανούς κομάντο να κάνουν νηοψία στο τάνκερ «M/V Tifani».

Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the stateless sanctioned M/T Tifani without incident in the INDOPACOM area of responsibility.⁰⁰As we have made clear, we will pursue global maritime enforcement efforts to disrupt illicit… pic.twitter.com/EGwDe3dBI3 — Department of War (@DeptofWar) April 21, 2026

Η αμερικανική κυβέρνηση δείχνει με τον πλέον εμφανή τρόπο ότι δεν υποχωρεί και ασκεί νέες στρατιωτικές πιέσεις στην Τεχεράνη, όσο οι δύο πλευρές αρνούνται να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για έναν δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών, παρά τις προσπάθειες μεσολάβησης του Πακιστάν και τις παροτρύνσεις χωρών του Κόλπου, της Κίνας και της Ρωσίας.