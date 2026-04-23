Κόσμος

Ο Τραμπ έδωσε εντολή στο αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό να βυθίζει όποιο πλοίο του Ιράν ναρκοθετεί τα Στενά του Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι στο Ιράν είναι σε εξέλιξη μια εσωτερική διαμάχη μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών για το ποιος θα έχει την εξουσία
Ανανεώθηκε πριν 1 λεπτό
Ο Αμερικανός πρόεδρος στο κάτάστρωμα αμερικανικού αερολανοφόρου / REUTERS / Jonathan Ernst

Στο «κόκκινο» ανεβάζει τις εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά το γεγονός ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ήδη εφαρμόζουν ναυτικό αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή.

Από ότι φαίνεται, ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ και οι κατασχέσεις πλοίων που συνδέονται με το Ιράν, δεν ικανοποιούν πλήρως τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποφάσισε να κλιμακώσει τις εντάσεις στην περιοχή.

Όπως αποκάλυψε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτηση στο Truth Social: «Έδωσα εντολή στο πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ να ανοίξει πυρ και να βυθίσει όποιο πλοίο, μάλλον μικρά σκάφη θα είναι [όλα τα πολεμικά πλοία του Ιράν, 159 στο σύνολο είναι ήδη βυθισμένα] που ναρκοθετούν τα Στενά του Ορμούζ».

Ο ίδιος πρόσθεσε επίσης πως: «Δεν υπάρχει κανένας δισταγμός. Παράλληλα, τα ναρκοθηρευτικά μας εκκαθαρίζουν τα Στενά του Ορμούζ [από ιρανικές νάρκες] και τους έχω δώσει εντολή να συνεχίσουν την αποστολή αυτή με τριπλάσια ένταση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό. Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Η απόφαση αυτή θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο την ήδη τεταμένη κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, όπου τρία φορτηγά πλοία δέχτηκαν χθες (22.04.2026) επίθεση, εκ των οποίων ένα ελληνόκτητο – το «Epaminondas» – από τους Φρουρούς της Επανάστασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Τρελός ο εμφύλιος στο Ιράν»

Όμως ο Αμερικανός πρόεδρος δεν σταμάτησε εκεί, αφού με νέα ανάρτηση θέλησε να υπενθυμίσει ότι οι αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει τα Στενά του Ορμούζ και πως υπάρχει «εμφύλιος» στο Ιράν για το ποιος έχει πραγματικά την εξουσία.

Αρχικά είπε: «Έχουν τεράστιο πρόβλημα στο Ιράν γιατί δεν ξέρουν ποιος είναι ο ηγέτης τους. Είναι τρελή η εσωτερική διαμάχη μεταξύ των “σκληροπυρηνικών” που έχασαν με άσχημο τρόπο στο πεδίο της μάχης και των “μετριοπαθών” που δεν είναι καθόλου μετριοπαθείς αλλά κερδίζουν σεβασμό».

Έπειτα, τόνισε: «Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. Κανένα πλοίο δεν μπορεί να μπει ή να βγει χωρίς την έγκριση του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Είναι “ερμητικά κλειστό” μέχρι το Ιράν να κάνει συμφωνία».

 

Για τον «εμφύλιο» στο Ιράν υπάρχουν αναφορές τις τελευταίες 24 ώρες, τις οποίες έφεραν στο φως της δημοσιότητας αμερικανικές πηγές πληροφόρησης που μίλησαν στο Axios

Σημειώνεται πως όλα αυτά γίνονται εν μέσω της νέας παράτασης που έδωσε ο Τραμπ στην κατάπαυση του πυρός με το Ιράν κι ενώ την οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν ήδη κατασχέσει δύο τάνκερ που σχετίζονται με την Τεχεράνη και έχουν υποστεί κυρώσεις για μεταφορά παράνομου ιρανικού πετρελαίου.

Ειδικότερα, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα (23.04.2026) πως κατασχέθηκε το τάνκερ «M/V Majestic X» στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, το οποίο έχει υποστεί κυρώσεις και σχετίζεται με το Ιράν.

Ήταν η δεύτερη κατάσχεση ιρανικού τάνκερ, αφού η πρώτη έγινε προχθές Τρίτη (21.04.2026) πάλι στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, κοντά στην Σρι Λάνκα, με Αμερικανούς κομάντο να κάνουν νηοψία στο τάνκερ «M/V Tifani».

Η αμερικανική κυβέρνηση δείχνει με τον πλέον εμφανή τρόπο ότι δεν υποχωρεί και ασκεί νέες στρατιωτικές πιέσεις στην Τεχεράνη, όσο οι δύο πλευρές αρνούνται να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για έναν δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών, παρά τις προσπάθειες μεσολάβησης του Πακιστάν και τις παροτρύνσεις χωρών του Κόλπου, της Κίνας και της Ρωσίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
278
256
129
126
98
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η στιγμή που διαδηλωτής ρίχνει ντοματοχυμό στον Ρεζά Παχλαβί, στον εξόριστο πρίγκιπα διάδοχο του Ιράν
Ο γιος του πρώην σάχη έδωσε συνέντευξη στην γερμανική πρωτεύουσα ασκώντας σκληρή κριτική στην εκεχειρία ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσινγκτον
Ο Ρεζά Παχλαβί χαιρετάει τους υποστηρικτές του με την κόκκινη ουσία
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Το Ιράν εισέπραξε τα πρώτα έσοδα από τα διόδια στα Στενά του Ορμούζ – Ανησυχία για τις νάρκες στην περιοχή
«Τα πρώτα έσοδα που προέρχονται από τέλη διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ κατατέθηκαν στον λογαριασμό της κεντρικής τράπεζας», ανέφερε ο αντιπρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου
Τα Στενά του Ορμούζ
Newsit logo
Newsit logo