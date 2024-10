Ο IDF ανακάλυψε κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ στον Λίβανο – Έκρυβαν όπλα σε υπόγεια σήραγγα

Μία υπόγεια σήραγγα μήκους 800 μέτρων στο νότιο Λίβανο, την οποία χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ ως κέντρο διοίκησης, ανακάλυψε ο στρατός του Ισραήλ.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF Ντάνιελ Χαγκάρι οι μαχητές της Χεζμπολάχ χρησιμοποιούσαν το υπόγειο κέντρο ως βάση για να περάσουν στο Ισραήλ και να πραγματοποιήσουν επιθέσεις. Οι στρατιώτες της 8ης Ταξιαρχίας, υπό τη διοίκηση της 91ης Μεραρχίας, συνεχίζουν να διεξάγουν περιορισμένες, τοπικές, στοχευμένες επιδρομές βάσει ακριβών πληροφοριών στο νότιο Λίβανο.

Κατά την έρευνά τους εντόπισαν την υπόγεια σήραγγα στο οποίο εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από ελικόπτερα, βλήματα όλμων, μοτοσικλέτες, χώρους διαμονής και μέσα για μακροχρόνιες διαμονές, συμπεριλαμβανομένης μιας κουζίνας εφοδιασμένης με τρόφιμα και προμήθειες.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η Χεζμπολάχ σκόπευε να χρησιμοποιήσει αυτά τα όπλα ως μέρος του σχεδίου εισβολής «Κατακτήστε τη Γαλιλαία» και σκόπιμα τα ενσωμάτωσε στο υπόγειο κέντρο διοίκησης κάτω από μια κατοικημένη περιοχή στο νότιο Λίβανο.

EXCLUSIVE: Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari to see what Hezbollah stored in their underground terrorist compound: pic.twitter.com/coX5UcgsGO