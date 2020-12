Ο «Tiger King» ζητά βοήθεια από την Κιμ Καρντάσιαν για να βγει από τη φυλακή (pics, vid)

Στην Κιμ Καρντάσιαν προκειμένου να μεσολαβήσει στον Τραμπ και να γλιτώσει από τη φυλακή στράφηκε ο Joe Exotic. Ο πρώην «Tiger King» εκτίει ποινή κάθειρξης 22 ετών, καθώς προσέλαβε εκτελεστή για να σκοτώσει τη μεγαλύτερη εχθρό του, την ιδιοκτήτρια ενός ανταγωνιστικού πάρκου με τίγρεις, Κάρολ Μπάσκιν.

Ο εκκεντρικός πρώην «Tiger King», όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, με επιστολή του στην Κιμ Καρντάσιαν ζητά να μεσολαβήσει προκειμένου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να του δώσει προεδρική χάρη.

«Ξέρω ότι δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ και ότι μπορεί να μη θες να γίνει ποτέ αυτό, όμως πιστεύω ότι οι αξίες του δικαστικού μας συστήματος είναι πολύ σημαντικές για εσένα» αναφέρει – σύμφωνα με τα δημοσιεύματα – η χειρόγραφη επιστολή του Joe Exotic. Και προσθέτει: «Σου γράφω αυτό το γράμμα όχι ως Joe Exotic αλλά ως ο άνθρωπος Τζόσεφ Μαλντονάντο Πάσατζ, ζητώντας σου να με βοηθήσεις αφιερώνοντας 10 λεπτά από τη ζωή σου, ώστε να τηλεφωνήσεις στον Ντόναλντ Τραμπ και να του ζητήσεις να εξετάσει τις 257 σελίδες της αίτησής μου για χάρη, με όλες τις αποδείξεις για την αθωότητά μου, και να βάλει την υπογραφή του.

Έτσι θα μπορώ να επιστρέψω στο σπίτι μου, στον σύζυγό μου Ντίλον και στον πατέρα μου».

