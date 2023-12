Από την Αυστραλία, την Ιαπωνία και την Ταϊβάν ξεκίνησε ο Άγιος Βασίλης να μοιράζει τα δώρα, υπό τη στενή επιτήρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που εδώ και δεκαετίες παρακολουθούν την πορεία του, κάθε 24η Δεκεμβρίου, και ενημερώνουν τα παιδιά για το πότε να τον περιμένουν.

Αφού αναχώρησε από τη βάση του στον Βόρειο Πόλο, ο Άγιος Βασίλης πετούσε πάνω από την Τζακάρτα της Ινδονησία γύρω στις 17.38 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τη Στρατιωτική Διοίκηση Αεροπορικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και του Καναδά (Norad).

Το έλκηθρό του πετά πιο γρήγορα και από τα μαχητικά F-15, ώστε να προλάβει να κάνει τον γύρο του κόσμου μέσα σε ένα 24ωρο. «Κόβει ταχύτητα, για να μπορούμε να τον συνοδεύουμε», διαβεβαίωσε η Norad, η οποία εντοπίζει με τα ραντάρ της την κόκκινη μύτη του Ρούντολφ, ενός από τους ταράνδους που σέρνουν το έλκηθρο.

Ο Άγιος Βασίλης έχει ήδη μοιράσει περίπου ενάμιση δισεκατομμύριο δώρα στην Ωκεανία και την Ασία, σε χώρες που λόγω της διαφοράς ώρας έχουν ήδη μπει στην 25η Δεκεμβρίου.

Η «παρακολούθηση» της πορείας του Άγιου Βασίλη σε όλον τον κόσμο από τη Norad είναι ένα έθιμο που ξεκίνησε σαν αστείο το 1955, όταν μια διαφήμιση των πολυκαταστημάτων Sears που δημοσιεύτηκε σε τοπική εφημερίδα του Κολοράντο καλούσε τους αναγνώστες να τηλεφωνήσουν στον Άγιο Βασίλη. Το τηλέφωνο που αναγραφόταν εκεί όμως ήταν, εν μέσω του Ψυχρού Πολέμου, η απόρρητη γραμμή της Norad.

Watch live: Track Santa’s flight around the world as he delivers gifts for Christmas 2023https://t.co/TsTA4XSzID https://t.co/163ePxqlYZ