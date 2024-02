Ο αμερικανικός στρατός έπληξε drones και πυραύλους των Χούθι λίγο πριν εκτοξευθούν

Σε προληπτικά χτυπήματα εναντίον εγκαταστάσεων των Χούθι προχώρησε ο αμερικανικός στρατός, καθώς εκτίμησε ότι αποτελούσαν «άμεση απειλή» κατά αμερικανικών πλοίων, αλλά και εμπορικών φορτηγών στην Ερυθρά Θάλασσα.

Συγκεκριμένα ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε drones των Χούθι και αντιπλοϊκούς πυραύλους cruise στην Υεμένη και την Ερυθρά Θάλασσα, αφού εκτίμησε ότι εγείρουν επικείμενη απειλή για εμπορικά πλοία και πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Τα πλήγματα έπληξαν τέσσερα drones και δύο πύραυλους cruise που ήταν έτοιμα να εκτοξευθούν προς την Ερυθρά Θάλασσα από περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους σιίτες αντάρτες, ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM).

Red Sea Update



On Feb. 22, at approximately 5 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted self-defense strikes against four Iranian-backed Houthi unmanned aerial vehicles (UAV) and two mobile anti-ship cruise missiles (ASCM) that were prepared to launch… pic.twitter.com/CzEHK29Ita