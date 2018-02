Ο εκνευρισμός του Γιντιρίμ με δημοσιογράφο που του έδειξε παιδιά γεμάτα αίματα από την Συρία

Το απόγευμα της Πέμπτης (15.02.2018) έδωσαν κοινή συνέντευξη Τύπου ο Τούρκος πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ και η Γερμανίδα Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ στο Βερολίνο.

Πολλά εμπόδια στην προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων με την Τουρκία εξακολουθεί να διαπιστώνει η Καγκελάριος ‘Αγγελα Μέρκελ, η οποία, κατά την συνέντευξη Τύπου με τον Τούρκο Πρωθυπουργό Μπιναλί Γιλντιρίμ, τόνισε επανειλημμένα πόσο σημαντικό και επείγον είναι το ζήτημα της κράτησης του γερμανοτούρκου δημοσιογράφου Ντενίζ Γιουτζέλ.

Και οι δύο ηγέτες πάντως επισήμαναν ότι η αποψινή συνάντηση αποτελεί απόδειξη της κοινής βούλησης για βελτίωση των διμερών σχέσεων και δεσμεύθηκαν να συνεχίσουν τις επαφές τους μετά τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Βερολίνο. «Αρκετή δουλειά» πρέπει να γίνει ακόμη, σύμφωνα με την κυρία Μέρκελ και σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση του καθεστώτος της βίζας αλλά και τη διεύρυνση της Τελωνειακής Ένωσης.

Η βούληση για συζήτηση υπάρχει, αλλά υπάρχουν και δυσκολίες στην διαδικασία επαναπροσέγγισης, τόνισε η κυρία Μέρκελ. «Η υπόθεση Γιουτζέλ οδήγησε σε επιδείνωση των σχέσεων και παραμένει ένα βάρος», δήλωσε και πρόσθεσε ότι θα πρέπει να απαγγελθούν σύντομα κατηγορίες και να ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία, με όρους κράτους δικαίου.

Από την πλευρά του ο κ. Γιλντιρίμ απέφυγε να αναφερθεί σε χρονοδιάγραμμα σχετικά με τη δίκη του Ντενίζ Γιουτζέλ, τονίζοντας ότι η Τουρκία είναι, όπως και η Γερμανία, ένα κράτος δικαίου και ότι η υπόθεση είναι αρμοδιότητα της τουρκικής δικαιοσύνης, η οποία ενεργεί σύμφωνα με το Σύνταγμα.

Ζήτησε μάλιστα κατανόηση για τις καθυστερήσεις, επικαλούμενος τον φόρτο εργασίας στα τουρκικά δικαστήρια, λόγω των υποθέσεων που αφορούν την απόπειρα πραξικοπήματος τον Ιούλιο του 2016. Εξέφρασε πάντως την ελπίδα η δίκη να ξεκινήσει σύντομα και να καταλήξει σε αποτέλεσμα και διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να διευκολύνει τη διαδικασία. Η Τουρκία δεν θέλει η υπόθεση Γιουτζέλ «ή παρόμοιες υποθέσεις», να ζημιώσουν τις σχέσεις της με την Γερμανία, πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά την στρατιωτική επιχείρηση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον κούρδων μαχητών στο Αφρίν της βόρειας Συρίας, ο Μπιναλί Γιλντιρίμ υποστήριξε ότι η Τουρκία, με τον αγώνα της κατά της τρομοκρατίας, προστατεύει όχι μόνο τους δικούς της πολίτες, αλλά και τα σύνορα του ΝΑΤΟ, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζει προσφυγικές ροές προς την Ευρώπη και την εξάπλωση της τρομοκρατικού κινδύνου στην Γερμανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Οι επιθέσεις στο Αφρίν υπηρετούν αυτούς τους στόχους, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η οργάνωση YPG είναι ο συριακός βραχίονας του ΡΚΚ», δήλωσε ο κ. Γιλντιρίμ. Στο σημείο αυτό δημοσιογράφος ύψωσε φωτογραφίες από τις τουρκικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Αφρίν, για να απαντήσει ο κ. Γιλντιρίμ ότι οι φωτογραφίες είναι ψεύτικες και αποτελούν κουρδική προπαγάνδα.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το καθεστώς της βίζας για τους τούρκους πολίτες και την Τελωνειακή Ένωση, η κυρία Μέρκελ τόνισε ότι το ζήτημα της απελευθέρωσης της βίζας είναι συνδεδεμένο με συγκεκριμένους όρους με την συμφωνία γα το προσφυγικό. «Υπάρχει ακόμη κάποια δουλειά που πρέπει να γίνει και από τη δική μας σκοπιά μια διεύρυνση της Τελωνειακής Ένωσης θα την δούμε μόνο όταν θα έχουμε πειστεί περισσότερο από την πρόοδο για τους μηχανισμούς του κράτους δικαίου.

Παρακολουθούμε τα πράγματα πολύ εντατικά, αλλά χρειαζόμαστε ακόμη πολύ χρόνο και σίγουρα κάποιες ενέργειες προκειμένου να μπορούμε καν να κοιτάξουμε στο μέλλον. ‘Αρα δεν υπάρχει κάποια κινητικότητα», τόνισε, ενώ σε ό,τι αφορά την συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για τους πρόσφυγες, επισήμανε ότι πρέπει να εκταμιευθούν τα χρήματα που έχει συμφωνηθεί να διατεθούν στην ‘Αγκυρα.

Η ‘Αγγελα Μέρκελ σημείωσε πάντως ότι η αποψινή επίσκεψη αποτελεί δείγμα αμοιβαίας βούλησης να συζητήσουμε εντατικά για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων σε μια κοινή βάση αξιών. «Αυτό όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ εύκολο», διευκρίνισε.

Και φυσικά… συνέντευξη Τύπου με τον Γιλντιρίμ και χωρίς ένταση δεν γίνεται! Ένας δημοσιογράφος έδειξε στον Τούρκο πρωθυπουργό παιδιά με αίματα και χώματα και του είπε ότι αυτά συμβαίνουν στην στρατιωτική επιχείρηση στην Αφρίν με τον Τούρκο πρωθυπουργό να απαντάει ότι: «Αν θες να πας να δεις τι γίνεται στο Αφρίν να πας εκεί να δεις τι γίνεται»

#Fightthelies on the social media about the #OperationOliveBranch. #fakenews https://t.co/4TaWsnungd pic.twitter.com/664gCtB6O3

— Turkey PM Press&Info (@ByegmENG) February 15, 2018