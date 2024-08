Ο Έλον Μασκ αρνείται ότι δώρισε ένα Cybertruck στον Τσετσένο ηγέτη, Ραμζάν Καντίροφ και διερωτάται «αν είναι καθυστερημένοι»

Ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ λάτρεψε τόσο πολύ το τροποποιημένο με πολυβόλο Tesla, Cybertruck που θέλει να ευχαριστήσει προσωπικά τον Έλον Μασκ.

Σε μια ανάρτηση στο Telegram, ο Ραμζάν Καντίροφ ισχυρίστηκε ότι ο ισχυρός άνδρας της Tesla, Έλον Μασκ του έστειλε ένα Cybertruck και ότι ήθελε να τον καλωσορίσει στην Τσετσενία ένδειξη ευγνωμοσύνης.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι τα φορτηγά θα διατεθούν στους Ρώσους στρατιώτες που βρίσκονται σε πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Associated Press.

«Είμαι βέβαιος ότι αυτό το “θηρίο” θα είναι πολύ χρήσιμο για τους στρατιώτες μας», έγραψε ο Καντίροφ. Ένα βίντεο που συνόδευε την ανάρτηση έδειχνε τον Καντίροφ να οδηγεί περιχαρής το φορτηγό και να στέκεται πίσω από ένα θηριώδες πολυβόλο.

Η Tesla δεν ανταποκρίθηκε σε άμεσο αίτημα για σχολιασμό, όπως κατά πόσο συμφωνεί με την επιθυμία του Καντίροφ να χρησιμοποιήσει τα οχήματά της εναντίον των Ουκρανών. Ο Μασκ αρνήθηκε ότι έκανε δώρο το όχημα σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ απαντά στον φιλελεύθερο συγγραφέα Σεθ Άμπραμσον, ο οποίος είχε ρωτήσει γιατί ο Μασκ «παρέχει οχήματα έτοιμα για στρατιωτική χρήση σε κυρωμένους εχθρούς της Αμερικής».

Are you seriously so retarded that you think I donated a Cybertruck to a Russian general? That’s amazing

«Είσαι σοβαρά τόσο καθυστερημένος που νομίζεις ότι δώρισα ένα Cybertruck σε έναν Ρώσο στρατηγό;», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος. Πρόσθεσε μάλιστα: «Αυτό είναι καταπληκτικό», μαζί με δύο emojis που κλαίνε και γελούν.

Ο Μασκ έχει ταυτόχρονα δείξει υποστήριξη στον πόλεμο της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η χώρα δεν θα κερδίσει και ότι πρέπει να έρθει σε συμβιβασμό με τη Ρωσία.

Kadyrov said he received a Tesla Cybertrack from Elon Musk. He promised to send it to the “special military operation” zone and attached a machine gun to it.



“Elon, thank you! Come to Grozny, I will receive you as the most dear guest! I do not think that our Russian MFA will be… pic.twitter.com/m72fg2G2PU