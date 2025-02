Ο Έλον Μασκ άρπαξε αλυσοπρίονο σε συγκέντρωση για να τσακίσει την γραφειοκρατία και κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για «προδοσία»

Ένα ακόμα show, έκανε την Πέμπτη (20.02.2025) ο Έλον Μασκ, που σε συγκέντρωση έξω από την Ουάσινγκτον, σήκωσε με περηφάνεια ένα κόκκινο… αλυσοπρίονο.

Το «δεξί» χέρι του Ντόναλντ Τραμπ, ο Έλον Μασκ, μίλησε από την σκηνή για τη μείωση των κυβερνητικών δαπανών, τη συρρίκνωση του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού με το Τμήμα Κυβερνητικής Αποδοτικότητας της κυβέρνησης αλλά και για τους Δημοκρατικούς, τους οποίους κατηγόρησε ευθέως για προδοσία.

Δεν παρέλειψε να δείξει πόσο ανοιχτός είναι σε έλεγχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου και το αγαπημένο του καπέλο που έγραφε «Make America Great Again», αποκάλυψε πως το αλυσοπρίονο, ήταν δώρο του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, που του το έκανε πριν το Συνέδριο της Συντηρητικής Πολιτικής Δράσης.

Ο Χαβιέρ Μιλέι έχει επαινεθεί αρκετές φορές από τον Έλον Μασκ και κατά καιρούς έχει δείξει την αδυναμία που έχει στα αλυσοπρίονα.

Όσον αφορά το περίεργο δώρο, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla αποκάλυψε στο κοινό πως ο Μιλέι κρύβει μία έκπληξη, δίνοντας «πάσα» στον Αργεντίνο να ανέβει στην σκηνή και να του το παραδώσει.

Πάνω στο αλυσοπρίονο ήταν χαραγμένο το σύνθημα του προέδρου της Αργεντινής, «Viva la libertad, carajo», που σημαίνει «Ζήτω η ελευθερία, γαμώτο».

«Αυτό είναι το αλυσοπρίονο για τη γραφειοκρατία», είπε.

Τις τελευταίες ημέρες, ο πρόεδρος της Αργεντινής ερευνάται από την εισαγγελία της χώρας για σκάνδαλο με κρυπτονόμισμα το οποίο ο ίδιος προώθησε από τον προσωπικό του λογαριασμό αλλά μέσα σε μερικές ώρες όσοι επένδυσαν έχασαν τα χρήματα τους. Ο Μιλέι σε πρόσφατη συνέντευξη δεν αρνήθηκε πως αγόρασε και ο ίδιος το συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα αλλά είπε πως δεν το προώθησε απλά έκανε share… από τον λογαριασμό του στα social media.

JUST IN: President of Argentina Javier Milei gifts Elon Musk a shiny chainsaw on stage at CPAC.



“This is the chainsaw for bureaucracy!”pic.twitter.com/n9CCReUKTM