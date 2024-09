Ο Έλον Μασκ ειρωνεύεται την Τέιλορ Σουίφτ για την υποστήριξη στην Κάμαλα Χάρις: «Με έπεισες, θα σου χαρίσω ένα παιδί»

Λίγες ώρες μετά την ανάρτηση της Τέιλορ Σουίφτ στην οποία υποστηρίζει ανοιχτά την Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, ο Έλον Μασκ θέλησε να κάνει το δικό του…σχόλιο.

Η Αμερικανίδα σταρ δήλωσε ότι στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ θα ψηφίσει την Κάμαλα Χάρις, και αναφερόμενη σε παλαιότερο σχόλιο του εκλεκτού του Τραμπ, Τζέι Ντι Βανς, αποκάλεσε σατιρικά τον εαυτό της «άτεκνη ιδιοκτήτρια γατών». Την ανακοίνωσή της σχολίασε με τη σειρά του ο Έλον Μασκ με μία πολύ προβληματική ανάρτηση στο X.

Συγκεκριμένα, ο δισεκατομμυριούχος διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX, δημοσίευσε μια ντροπιαστική και άκρως σεξιστική ανάρτηση στα social media, στην οποία της απευθύνεται λέγοντας: «Ωραία Τέιλορ… κέρδισες… θα σου χαρίσω ένα παιδί και θα φυλάω τις γάτες σου με τη ζωή μου».

Ο Μασκ, ο οποίος έχει μια μακροχρόνια φιλοδοξία να κατοικήσει στον Άρη, έχει αποκτήσει 12 παιδιά και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαμάχη για την επιμέλεια για τα τρία από αυτά με την πρώην σύντροφό του Γκράιμς.

Fine Taylor … you win … I will give you a child and guard your cats with my life

Σε άλλη ανάρτησή του, ο Μασκ εξήγησε τον λόγο που θεωρεί ότι η Κάμαλα Χάρις δεν πρέπει να γίνει η επόμενη πρόεδρος των ΗΠΑ.

Unless there is significant government reform, laws & regulations will keep getting worse every year until every great endeavor, from high-speed rail between our cities to making life multiplanetary, is effectively illegal.



Trump supports a government efficiency commission to…