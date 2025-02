Ο Έλον Μασκ ξέχασε τον γιο του σε εκδήλωση του Τραμπ – Viral το βίντεο

Viral έγινε βίντεο που δείχνει τον Έλον Μασκ να ξεχνάει τον γιο του σε εκδήλωση του Ντόναλντ Τραμπ και να φεύγει σαν να είχε πάει μόνος του.

Το συγκεκριμένο κλιπ έχει ήδη πάνω από 10 εκατ. views και δείχνει τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία CEO της Tesla και της SpaceX Έλον Μασκ να κατεβαίνει από τη σκηνή, σε συγκέντρωση που φέρεται να έγινε τον Ιανουάριο για τον Ντόναλντ Τραμπ και να φεύγει αφήνοντας μόνο πίσω του τον τετράχρονο γιο του.

Ο 4χρονος, που συχνά συμμετέχει σε εκδηλώσεις με τον πατέρα του, φαίνεται να κατεβαίνει από τη μεταλλική σκάλα, κρατώντας τα κιγκλιδώματα και χωρίς να τον συνοδεύει κάποιος ενήλικας. Στη συνέχεια, χαιρετά το πλήθος, ενώ ο Μασκ περπατά προς το πλήθος και αποχωρεί αφήνοντας πίσω το παιδί.

Δεν είναι σαφές τι έκανε ο Μασκ όταν η κάμερα σταμάτησε να ακολουθεί τις κινήσεις του, ωστόσο οι χρήστες των social media έσπευσαν να κρίνουν, ισχυριζόμενοι ότι έθεσε τον X σε μια «πολύ επικίνδυνη» κατάσταση και ότι φαινομενικά «ξέχασε ότι είχε τον γιο του μαζί του». Μάλιστα το έκαναν ακόμα χειρότερο, λέγοντας πως τον παίρνει μαζί του σε εκδηλώσεις μόνο «για το θεαθήναι».

Το νέο κύμα διαδικτυακής κριτικής έρχεται μόλις λίγες ημέρες αφότου ο ίδιος ο πατέρας του επιχειρηματία, Έρολ Μασκ, εξέφρασε μια πολύ σκληρή θέση για τις γονικές ικανότητες του γιου του και κατηγόρησε τον Έλον για τον θάνατο του πρώτου του γιου, του Νεβάδα, ο οποίος έφυγε τραγικά από τη ζωή σε ηλικία δέκα μηνών.

The so-called genius forgot his human shield son. What a loving father. pic.twitter.com/p4Pvy4bIXk