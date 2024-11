Ο Έλον Μασκ προτείνει τον Φειδία Παναγιώτου για πρόεδρο της ΕΕ

Για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτείνει ο Έλον Μασκ τον Κύπριο ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου με ανάρτησή του στα social media σήμερα Κυριακή (24.11.24).

Ο Έλον Μασκ, στον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποσχθεί το νεοσύστατο υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας για τη στήριξη που του παρείχε στις αμερικανικές εκλογές, απάντησε σε έναν φιλοτραμπικό χρήστη της πλατφόρμας X (πρώην Twitter) ο οποίος χαρακτήρισε τον Φειδία Παναγιώτου ως έναν από τους «πιο διαφανείς πολιτικούς στην Ευρώπη».

«Φειδίας για πρόεδρος της ΕΕ» έγραψε από την πλευρά του ο Έλον Μασκ.

«Θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι σαν κι αυτόν σε όλες τις μορφές διακυβέρνησης σε όλο τον κόσμο», ανέφερε ο χρήστης του X με τον πολυεκατομμυριούχο να συμφωνεί μαζί του και να απαντά «Ναι».

Fidias is one of the most transparent politicians in Europe