Ο Ερντογάν ανακοίνωσε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ τη Δευτέρα για Ουκρανικό, Γάζα – «Φαραώ ο Νετανιάχου»

Τηλεφωνική πικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ την Δευτέρα (05.01.2026) ανακοίνωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Θα έχουμε μια ακόμη επικοινωνία με τον πρόεδρο Τραμπ τη Δευτέρα», ανακοίνωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, σύμφωνα με το Reuters.

«Να συζητήσουμε τις ειρηνευτικές προσπάθειες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη Γάζα»

Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή, ο Ερντογάν ανέφερε επίσης ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, θα παραστεί σε συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων», μιας ομάδας κρατών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, στο Παρίσι τις επόμενες ημέρες.

«Φαραώ ο Νετανιάχου»

Την ίδια στιγμή ο Ταγίπ Ερντογάν δεν παρέλειψε να εξαπολύσει νέα επίθεση εναντίον του Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτηρίζοντας τον ως Φαραώ.

«Αυτό που έκανε αυτός ο Φαραώ που λέγεται Νετανιάχου δεν θα μείνει ατιμώρητο, επειδή δέχτηκε τις κατάρες αμέτρητων καταπιεσμένων ανθρώπων, από νέους μέχρι ηλικιωμένους», ανέφερε ο Ερντογάν και συνέχισε: «Τα βάσανα αυτών των παιδιών δεν θα μείνουν ατιμώρητα. Η δεινή θέση αυτών των παιδιών, που ζουν σε αυτοσχέδιες σκηνές, εκτεθειμένα στον άνεμο, τη βροχή και τη λάσπη, σίγουρα τα βάσανα τους δεν θα μείνουν ατιμώρητα για τον Νετανιάχου» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.