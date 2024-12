Ο Ερντογάν ελπίζει ότι οι Σύροι τζιχαντιστές θα συνεχίσουν να προελαύνουν

Ο Tούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει πως οι Σύροι τζιχαντιστές θα συνεχίσουν να προελαύνουν εναντίον των δυνάμεων του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τις προσευχές της Παρασκευής, ο Ερντογάν δήλωσε πως εξακολουθεί να μην έχει λάβει θετική απάντηση από τον Άσαντ σε έκκληση που έκανε νωρίτερα φέτος για να συναντηθούν και να εξομαλύνουν τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Συρία.

«Η προέλαση της αντιπολίτευσης συνεχίζεται αυτή τη στιγμή. Ελπίδα μας είναι αυτός ο περίπατος στη Συρία να συνεχιστεί χωρίς προβλήματα», δήλωσε.

Σύροι αντάρτες έχουν τα μεγαλύτερα κέρδη τους στο πεδίο της μάχης από την αρχή του εμφυλίου πολέμου πριν από 13 χρόνια, καταφέροντας συντριπτικό πλήγμα στον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

