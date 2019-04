Ο εθνικός ήρωας της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας ήταν γυναίκα;

Οι επιστήμονες που εξέτασαν τον τάφο του γεννημένου στην Πολωνία στρατηγού, ο οποίος θεωρείται ο οργανωτής του αμερικανικού ιππικού, βρήκαν μέσα τη σορό μίας γυναίκας: “που πιο θηλυκή δε γινόταν”, όπως τόνισαν!

Μετά από δύο και πλέον δεκαετίες εξετάσεων των οστών του, συμπέραναν πως ο εθνικός ήρωας των ΗΠΑ πρέπει να είχε διαφυλικά χαρακτηριστικά – μία δυσαρμονία ανάμεσα στο γενετικό-βιολογικό φύλο και τα γεννητικά όργανα.

“Είναι ο μόνος τρόπος για να εξηγήσουμε το συνδυασμό των δύο χαρακτηριστικών που βλέπουμε”, εξηγεί η ερευνήτρια, Βιρτζίνια Χάτον Έσταρμπρουκ, μιλώντας στο ντοκιμαντέρ “Οι κρυφές ιστορίες των ΗΠΑ: Ο στρατηγός ήταν γυναίκα;”, που προβλήθηκε στο κανάλι του ιδρύματος Smithsonian.

Για πάνω από έναν αιώνα παρέμενε άγνωστο εάν ο Πουλάσκι είχε ταφεί στη θάλασσα, ή σε ένα ανώνυμο μνήμα στη Σαβάνα της Πολιτείας της Τζόρτζια. Ο Πολωνός στρατιωτικός, που έφυγε από τη ζωή στα 34 χρόνια του, είχε πολεμήσει εναντίον των Ρώσων στην γενέτειρά του και μετά το διαμελισμό της κατέφυγε στο Παρίσι.

Εκεί γνώρισε τον Βενιαμίν Φραγκλίνο, ο οποίος τον έπεισε να πολεμήσει στο πλευρό των δυνάμεων του Ουάσινγκτον. Το 1777 ο νεαρός στρατηγός διέπλευσε τον Ατλαντικό για να πολεμήσει τους Βρετανούς και μετατράπηκε σε εθνικό ήρωα όταν έπεσε μαχόμενος στη μάχη της Σαβάνα το 1783.

Σε αυτήν την πόλη αναγέρθηκε μνημείο στο όνομά του, εκεί όπου στη δεκαετία του ’90 ανακαλύφθηκε πως στη βάση του βρίσκονταν τα οστά του, τα οποία είχαν τοποθετηθεί σε ένα μεταλλικό κιβώτιο.

Κατά την εκταφή τους διαπιστώθηκε πως μέσα βρίσκονταν τα οστά μίας γυναίκας. Οι αμφιβολίες για το εάν αυτά ανήκαν στον αξιωματικό παρατεινόταν, καθώς εκείνη την εποχή έλειπαν τα κονδύλια για να πραγματοποιηθούν οι έρευνες στο DNA τους.

