Ο γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην Σύνοδο των BRICS με οικοδεσπότη τον Πούτιν

Αντιδράσεις, και όχι άδικα, έχει προκαλέσει η παρουσία του γ.γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στην Ρωσία που φιλοξενεί την Σύνοδο των BRICS στην πόλη Καζάν με οικοδεσπότη τον εγκληματία πολέμου κατά τον ΟΗΕ, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Υπενθυμίζεται ότι σε εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν στις 17 Μαρτίου 2023, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με έδρα τη Χάγη κατηγόρησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τη Μαρία Αλεξέγιεβνα Λβόβα-Μπέλοβα, την επίτροπό του για τα δικαιώματα των παιδιών, ότι φέρουν ευθύνη για την παράνομη απέλαση παιδιών από την Ουκρανία στη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου.

Παρόλα αυτά ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έφτασε σήμερα (23/10/24) το πρωί στη Ρωσία για να παραστεί στη σύνοδο κορυφής των Brics και τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της ρωσικής δημοκρατίας του Ταταρτστάν Φαρίντ Μουχαμετσίν.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ θα συναντηθεί αύριο, Πέμπτη (24/10/24), με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και θα συζητήσουν κυρίως για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτή θα είναι η πρώτη διμερής συνάντηση των δύο ανδρών από τον Απρίλιο του 2022, δύο μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

In what must be a historical low for the United Nations, the UN General Secretary, in Kazan, allowing himself to be used as a prop to legitimiize an internationally wanted war criminal and his genocidal regime while Ukrainians are being massacred.

pic.twitter.com/eADSEoHQBn