Ο Γιούνκερ, ο Φάρατζ και… το μικρό πράσινο κουτί

Ο Γιούνκερ άνοιξε το πράσινο κουτί, χαμογέλασε και… φιλοδώρησε τον Φάρατζ με ένα από τα χαστούκια που συνηθίζει να μοιράζει…

Το περιεχόμενο του κουτιού που βρέθηκε γρήγορα στα χέρα συνεργάτιδας του Γιουνκερ δεν έχει διαρρεύσει ακόμη, ωστόσο φαίνεται ότι πρόκειται για δώρο το οποίο του άρεσε…

#SOTEU | Nigel Farage gave Jean-Claude Juncker a small green box ahead of the speech. What is in the box?https://t.co/nxEMasvgng pic.twitter.com/Pt1R8zU2cB

— euronews (@euronews) 12 Σεπτεμβρίου 2018