Ο IDF ανακοίνωσε ότι εντόπισε τον Ισραηλινό στρατιώτη που κατέστρεψε το άγαλμα του Ιησού στον Λίβανο

Ο Ισραηλινός στρατιώτης που εμφανίζεται να καταστρέφει ένα άγαλμα του Ιησού με βαριοπούλα στον Λίβανο έχει ταυτοποιηθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF), οι οποίες διεξάγουν ποινική έρευνα για το περιστατικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του IDF θα ληφθούν μέτρα εναντίον όσων εμπλέκονται στο περιστατικό που συνέβη στο χριστιανικό χωριό Ντεμπέλ στον νότιο Λίβανο με την καταστροφή του αγάλματος του Ιησού από ένστολο Ισραηλινό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά τη διάδοση της φωτογραφίας στα social media, ο IDF επιβεβαίωσε την αυθεντικότητά της.

Ανέφερε ότι «αντιμετωπίζει το περιστατικό με μεγάλη σοβαρότητα», προσθέτοντας ότι «η συμπεριφορά του στρατιώτη δεν συνάδει με τις αξίες που αναμένεται να τηρούν οι στρατιώτες μας».

Το περιστατικό καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο» ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι έμεινε «έκπληκτος και θλιμμένος», τονίζοντας ότι το Ισραήλ «τιμά και προασπίζει τις εβραϊκές αξίες της ανεκτικότητας και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ Εβραίων και πιστών όλων των θρησκειών».

«Το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα στην περιοχή όπου ο χριστιανικός πληθυσμός και το βιοτικό επίπεδο αυξάνονται», έγραψε ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter).

«Το Ισραήλ είναι το μόνο μέρος στη Μέση Ανατολή που τηρεί την ελευθερία της λατρείας για όλους. Εκφράζουμε τη λύπη μας για το περιστατικό και για οποιαδήποτε πληγή αυτό προκάλεσε στους πιστούς στον Λίβανο και σε όλο τον κόσμο», κατέληξε στη δήλωσή του.