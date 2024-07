Ο Ισμαήλ Χανίγια σκοτώθηκε από πύραυλο του Ισραήλ – Οι πρώτες πληροφορίες για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς

Αλλάζει το πολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή μετά τη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, ενώ στη δημοσιότητα έρχονται οι πρώτες πληροφορίες γύρω από τον θάνατό του στο Ιράν.

Ιρανική πηγή ισχυρίζεται ότι ο πύραυλος που έπληξε το σπίτι του αρχηγού της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, το βράδυ της Τρίτης (30.7.2024) στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, εκτοξεύτηκε από ισραηλινό αεροσκάφος.

Κατά την ίδια πηγή, το ισραηλινό αεροσκάφος που αφαίρεσε τη ζωή του Χανίγια, βρισκόταν έξω από τον ιρανικό εναέριο χώρο.

Νωρίτερα η Χαμάς σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι ο πολιτικός ηγέτης της οργάνωσης, Ισμαήλ Χανίγια δολοφονήθηκε στην Τεχεράνη, κάνοντας λόγο για «ύπουλη σιωνιστική επιδρομή».

