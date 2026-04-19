Ο ισραηλινός στρατός δημοσιεύει χάρτη με την περιοχή που έχει υπό τον έλεγχό του στον νότιο Λίβανο

Ο IDF έχει καταστρέψει λιβανέζικα χωριά στην περιοχή, για να προστατεύσουν τις βόρειες ισραηλινές πόλεις από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ ενώ έχει δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας σε Συρία και Γάζα
Χάρτης του IDF για τον νότιο Λίβανο
Israel Defence Forces/Handout via REUTERS

Στην δημοσίευση ενός χάρτη της νέας γραμμής ανάπτυξής του εντός του Λιβάνου, προχώρησε για πρώτη φορά ο στρατός του Ισραήλ, θέτοντας υπό τον έλεγχό του δεκάδες, ως επί το πλείστον, εγκαταλελειμμένα λιβανέζικα χωριά, λίγες ημέρες μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας με τη Χεζμπολάχ.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από Λιβανέζους αξιωματούχους ή από την υποστηριζόμενη από το Ιράν, Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν την Πέμπτη σε μια εκεχειρία με την υποστήριξη των ΗΠΑ στις μάχες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Η συμφωνία, η οποία ακολούθησε τις πρώτες άμεσες συνομιλίες εδώ και δεκαετίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στις 14 Απριλίου, έχει ως στόχο να επιτρέψει ευρύτερες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ  -Ιράν, αλλά με τις ισραηλινές δυνάμεις να διατηρούν θέσεις βαθιά εντός του νοτίου Λιβάνου.

Εκτεινόμενη από ανατολικά προς δυτικά, η γραμμή ανάπτυξης στον χάρτη εκτείνεται σε βάθος 5-10 χιλιομέτρων από τα σύνορα μέχρι το λιβανέζικο έδαφος, όπου το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει μια λεγόμενη ζώνη ασφαλείας.

Ο ισραηλινός στρατός έχει καταστρέψει λιβανέζικα χωριά στην περιοχή, λέγοντας ότι στόχος τους είναι να προστατεύσουν τις βόρειες ισραηλινές πόλεις από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Έχει δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας στη Συρία και στη Γάζα, όπου ελέγχει περισσότερο από το μισό του θύλακα.

«Πέντε μεραρχίες, μαζί με τις δυνάμεις του Ισραηλινού Ναυτικού, επιχειρούν ταυτόχρονα νότια της προωθημένης αμυντικής γραμμής στο νότιο Λίβανο, προκειμένου να διαλύσουν τις υποδομές της τρομοκρατίας της Χεζμπολάχ και να αποτρέψουν άμεσες απειλές για τις κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ», αναφέρεται στη ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού η οποία συνοδεύει τον χάρτη.

Χάρτης του IDF για τον νότιο Λίβανο
Israel Defence Forces/Handout via REUTERS

Ερωτηθείς εάν οι άνθρωποι που διέφυγαν από τις ισραηλινές επιδρομές θα επιτραπεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι Λιβανέζοι πολίτες μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση σε ορισμένα από τα χωριά που βρίσκονται πάνω ή πέρα από τη γραμμή που έχει ορίσει το Ισραήλ, αλλά οι ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να εμποδίζουν τους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στα περισσότερα από αυτά που βρίσκονται νότια της γραμμής, δήλωσε μια λιβανέζικη πηγή ασφαλείας.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε σήμερα ότι τα σπίτια στα σύνορα που χρησιμοποιούνται από την Χεζμπολάχ θα κατεδαφιστούν και ότι «κάθε κατασκευή που απειλεί τους στρατιώτες μας και οποιοσδήποτε δρόμος που είναι ύποπτος ότι έχει φυτευτεί με εκρηκτικά πρέπει να καταστραφεί αμέσως».

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ υπέρ της Τεχεράνης, προκαλώντας μια ισραηλινή επίθεση που έχει σκοτώσει περισσότερους από 2.100 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 177 παιδιών, και έχει αναγκάσει περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, αναφέρουν οι λιβανέζικες αρχές.

Η Χεζμπολάχ δεν έχει αποκαλύψει τον αριθμό των θυμάτων της. Τουλάχιστον 400 από τους μαχητές της είχαν σκοτωθεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με πηγές κοντά στην οργάνωση.

Η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ. Οι επιθέσεις της σκότωσαν δύο πολίτες στο Ισραήλ, ενώ 15 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο από τις 2 Μαρτίου, αναφέρει το Ισραήλ.

