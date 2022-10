Ο πρόεδρος της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ με ανάρτησή του στο κανάλι του στο Telegram, εξέφρασε την δυσαρέσκειά του για τις «ασθενείς απαντήσεις» του ρωσικού στρατού στους βομβαρδισμούς και θεώρησε πως πρέπει να αφανιστούν από προσώπου γης ολόκληρες πόλεις στην Ουκρανία.

«Εμείς απαντούμε… αλλά έτσι αδύναμα απαντούμε κατά την άποψή μου. Εάν πέσει κάποιο βλήμα στην πλευρά μας, στην περιοχή μας, πρέπει να αφανιστούν από προσώπου γης οι πόλεις, για να φαίνεται ο μακρινός ορίζοντας, για να καταλάβουν ότι δεν πρέπει ούτε καν να σκέφτονται να πυροβολούν εναντίον μας.

Δεν χρειάζεται να κοιτάζουμε τι θα γίνει αύριο, εάν πάρουμε κάποιες αποφάσεις», δήλωσε ο Καντίροφ.

Ο Καντίροφ επίσης έχει δηλώσει αρκετές φορές ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να λέγεται πόλεμος και όχι ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπως επιβάλλει το Κρεμλίνο, καθώς οι εχθροπραξίες διεξάγονται ήδη στο «δικό μας έδαφος».

Ωστόσο ο ίδιος δεν διευκρινίζει ποια εδάφη θεωρεί «δικά τους».

Ramzan #Kadyrov in an audio message on his Telegram channel: "If a shell comes in our direction, in our region, we have to erase cities from the ground, so they can see the far horizon, so they understand that you can't even think about shooting in our direction". pic.twitter.com/gXPdZITDQU