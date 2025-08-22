Κόσμος

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν βράβευσε τους «ήρωες» που πολέμησαν για τη Ρωσία – «Πονάει η καρδιά μου για τους στρατιώτες μας που σκοτώθηκαν»

Μπροστά από ένα μνημείο για τους νεκρούς, ο Κιμ εθεάθη να αγκαλιάζει δακρυσμένα παιδιά πεσόντων στρατιωτών
Ο Κιμ Γιον Ουν
Ο Κιμ Γιον Ουν αγκαλιάζει στρατιώτη που πολέμησε στην Ουκρανία / πηγή Χ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρασημοφόρησε και αγκάλιασε τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες που «απελευθέρωσαν το Κουρσκ» στη Ρωσία.

Ο δικτάτορας της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, τίμησε τα «ηρωικά» στρατεύματα της χώρας του που πολέμησαν για τη Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, σε μία τελετή κατά την οποία παρασημοφόρησε τους στρατιώτες που επέστρεψαν και παρηγόρησε τα παιδιά των θυμάτων με αγκαλιές.

Σε ομιλία του, την οποία μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο Κιμ δήλωσε: «Οι πολεμικές δραστηριότητες των υπερπόντιων επιχειρησιακών δυνάμεων απέδειξαν τη δύναμη του ηρωικού (βορειοκορεατικού) στρατού» και η «απελευθέρωση του Κουρσκ» απέδειξε το «μαχητικό πνεύμα των ηρώων».

 

Μπροστά από ένα μνημείο για τους νεκρούς, ο Κιμ εθεάθη να αγκαλιάζει δακρυσμένα παιδιά πεσόντων στρατιωτών.

Μαζί με στρατηγούς του στρατού, ο Κιμ παρευρέθηκε σε μία συναυλία για στρατιώτες που είχαν επιστρέψει από τη Ρωσία, καθώς και σε ένα συμπόσιο στο οποίο συμμετείχαν μέλη των πενθούντων οικογενειών, ανέφερε το KCNA.

Ο Κιμ επαίνεσε την αποστολή τους στο εξωτερικό ως «νικηφόρο αποτέλεσμα», ανέφερε το KCNA, αν και δεν είναι σαφές αν αυτό σημαίνει ότι τα στρατεύματα από τη Βόρεια Κορέα έχουν πλέον αποχωρήσει από τη Ρωσία.

 

Περίπου 600 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί πολεμώντας υπέρ της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, σε σύνολο 15.000 στρατιωτών, δήλωσαν τον Απρίλιο οι Νοτιοκορεάτες νομοθέτες, επικαλούμενοι την υπηρεσία πληροφοριών της χώρας.

Η Βόρεια Κορέα πιστεύεται ότι σχεδιάζει μια άλλη τέτοια ανάπτυξη, σύμφωνα με αξιολόγηση των νοτιοκορεατικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε την Παρασκευή (22.08.2025) πλάνα που, όπως ανέφερε, απεικονίζουν Βορειοκορεάτες στρατιώτες να πολεμούν για τη Ρωσία στο Κουρσκ, μία περιοχή κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

 

Το βίντεο στη συνέχεια απαριθμούσε τα ονόματα και τις ηλικίες των στρατιωτών και ανέφερε πώς πέθαναν.

πηγή: OnAlert.gr

