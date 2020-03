«Συνεχίζουμε να ανεβαίνουμε το βουνό, η κύρια μάχη είναι στην κορυφή του βουνού», είπε αναφορικά με τον αγώνα κατά του κορονοϊού ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης.

Ο αριθμός των ανθρώπων στην Νέα Υόρκη που έχουν εξετασθεί και έχουν βρεθεί θετικοί στον νέο κορονοϊό αυξήθηκε πάνω από 9.000 μέσα σε μια μέρα, φτάνοντας τους 75.795, ενώ καταγράφηκαν 332 νέοι θάνατοι, (αύξηση 27%) αγγίζοντας τους 1.550 (από 1.218).

Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της πολιτείας Άντριου Κουόμο, δηλώνοντας παράλληλα πως ο αδερφός του, παρουσιαστής ειδήσεων στο CNN, Κρις Κουόμο, βρέθηκε θετικός στον ιό.

«Ο ιός είναι πιο ισχυρός και πιο επικίνδυνος από όσο περιμέναμε», δήλωσε ο Κουόμο στην καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Ο αδερφός μου Κρις είναι θετικός στον ιό, το μάθαμε σήμερα το πρωί. Θα γίνει καλά, είναι νέος, δυνατός, όχι τόσο δυνατός όσο νομίζει…αλλά θα είναι μια χαρά», είπε ο κυβερνήτης. «Μίλησα μαζί του σήμερα το πρωί και θα μπει σε καραντίνα στο υπόγειό του».

