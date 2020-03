Όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο καταγράφηκαν 97 νέοι θάνατοι και 1797 νέα κρούσματα.

Συνολικά τα κρούσματα στην Ιταλία ανήλθαν σε 9172, ενώ οι θάνατοι στους 463.

#BREAKING: 1,797 new cases of the #Coronavirus and 97 new deaths reported in Italy.



Italy reports a total of 9,172 cases and 463 deaths.