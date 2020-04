Σχεδόν ταυτόχρονα με την είδηση ότι ο κορονοϊός σκότωσε τον θρύλο της τζαζ Έλις Μαρσάλις Τζούνιορ, γινόταν γνωστός κι ο θάνατος του ροκ Άνταμ Σλέσινγκερ, από την ίδια αιτία, σε ηλικία 52 ετών.

Ο κορονοϊός απέβη μοιραίος για τον frontman των Fountains of Wayne, Άνταμ Σλέσινγκερ. Ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός, γνωστός από την επιτυχία της μπάντας το 2003 “Mom Mom Stacy”, πέθανε σε ηλικία 52 ετών, την Τετάρτη (01.04.2020) το πρωί λόγω επιπλοκών του Covid – 19, σύμφωνα με το Billboard.

Ο καλλιτέχνης νοσηλευόταν σε νοσοκομείο από την περασμένη εβδομάδα, όταν βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

“Όπως γνωρίζετε πολλοί από εσάς, ο Άνταμ είχε νοσηλευτεί με COVID – 19 και παρόλο που είχε παρουσιάσει κάποιες μικρές βελτιώσεις τις τελευταίες ημέρες, η κατάστασή του ήταν κρίσιμη και τελικά ήταν αδύνατο να ανακάμψει από τις επιπλοκές του COVID – 19” ανέφερε σε ανακοίνωση η δικηγόρος της μπάντας, Τζέιμι Χέρμαν, σύμφωνα με το CNN.

“Ήταν πραγματικά ένα παραγωγικό ταλέντο και ακόμη περισσότερο, ένας αγαπημένος και αφοσιωμένος πατέρας, γιος και φίλος”, πρόσθεσε.

Ο τραγουδιστής των Fountains of Wayne, έγραφε επίσης και ερμήνευε τραγούδια για το συγκρότημα Ivy και κέρδισε υποψηφιότητες για Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα για το τραγούδι των τίτλων στην ταινία του 1996 “That Thing That You Do”, που σκηνοθέτησε ο Τομ Χανκς.

Επιπλέον, συνεργάστηκε για τα τραγούδια της σειράς “Crazy Ex – Girlfriend” του CW, κερδίζοντας Emmy το 2019.

Η οικογένειά του με ανακοίνωση που δημοσίευσε ο συνιδρυτής της μπάντας, Κρις Κόλινγουντ είχε επιβεβαιώσει ότι διαγνώστηκε με COVID – 19.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε τη θλίψη πολλών εκπροσώπων της μουσικής βιομηχανίας που έσπευσαν στα social media να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένειά του.

Ο Άνταμ Σλέσινγκερ ήταν παντρεμένος με την Αλέξις Μόρλεϊ και είχαν δύο κόρες την Σάντι και την Κλερ.

Ο Άνταμ Σλέσινγκερ γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1967 και μεγάλωσε στο Μοντκλέρ του Νιου Τζέρσεϊ.

Ως πρωτοετής στο Williams College συναντήθηκε με τον Κρις Κόλινγουντ και οι δύο έπαιξαν σε διάφορα συγκροτήματα προτού χωριστούν μετά την αποφοίτησή τους, όταν ο Σλέσινγερ μετακόμισε στη Νέα Υόρκη.

Το 1991, ανταποκρίθηκε σε μια αγγελία εφημερίδας με την οποία ο τραγουδιστής και κιθαρίστας Άντι Τσέιζ αναζητούσε συνεργάτη τραγουδοποιό.

Τελικά συναντήθηκαν με τον Ντόμινικ Ντουράντ και οι τρεις ενώθηκαν με την αγάπη τους για τη βρετανική indie – pop, γεγονός που τους οδήγησε στον ήχο που έκανε γνωστό το συγκρότημα Ivy.

Με τα χρόνια κυκλοφόρησαν έξι άλμπουμ και δάνεισαν τα τραγούδια τους σε αμέτρητες ταινίες.

To 1995 ξαναβρέθηκε με τον Κρις Κόλινγουντ και ίδρυσαν τους Fountains of Wayne.

