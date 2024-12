Ο μακελάρης του Μαγδεμβούργου «μας τρομοκρατούσε για χρόνια» – Η αστυνομία είχε καταλήξει πως «δεν αποτελoύσε κίνδυνο»

Έντονες επικρίσεις δέχεται η κυβέρνηση και η αστυνομία της Γερμανίας για τον μακελάρη του Μαγδεμβούργου, καθώς πολλοί ήταν αυτοί που είχαν επισημάνει τα επικίνδυνα λόγια του χρόνια πριν την επίθεση στην χριστουγεννιάτικη αγορά, αλλά για την αστυνομία «δεν θεωρούνταν απειλή».

«Γιατί;», διερωτάται σήμερα η Bild, η γερμανική εφημερίδα με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα, στο κεντρικό της άρθρο, καθώς πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται αν θα μπορούσε η αστυνομία να αποτρέψει την τραγωδία στην χριστουγεννιάτικη αγορά της Γερμανίας.

Γιατί οι αρχές δεν είχαν φροντίσει να μην είναι σε θέση να προκαλέσει κακό ο 50χρονος Σαουδάραβας γιατρός, που φέρεται να έριξε την Παρασκευή το βράδυ το αυτοκίνητό του πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου σκοτώνοντας 5 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 200, παρά τα ανησυχητικά σημάδια που έδειχνε τα τελευταία χρόνια.

Το περιοδικό Der Spiegel ανέφερε ότι οι υπηρεσίες Πληροφοριών της Σαουδικής Αραβίας είχαν προειδοποιήσει τη γερμανική BND για τον Τάλεμπ Τζαουάντ αλ Αμπντουλμόχσεν. Η αιτία: μία από της αναρτήσεις του στο Χ στην οποία απειλούσε ότι η Γερμανία θα πληρώσει «το τίμημα» για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους Σαουδάραβες μετανάστες.

Οι γερμανικές αρχές φαίνεται ότι δεν ενήργησαν μετά την προειδοποίηση, την ώρα που ο φερόμενος ως δράστης βυθιζόταν πιο βαθιά στον κόσμο των θεωριών συνωμοσίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Die Welt η Γερμανική αστυνομία είχε διεξάγει μια «εκτίμηση κινδύνου» για τον Τάλεμπ το 2023 και είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν αποτελεί «ιδιαίτερο κίνδυνο»…

Ο ύποπτος για την επίθεση δεν σταματούσε να κατηγορεί τη Γερμανία ότι δεν προστατεύει επαρκώς τους Σαουδάραβες που φεύγουν από τη χώρα τους για να γλιτώσουν από την αυστηρή εκδοχή του ισλάμ που επιβάλλουν οι αρχές εκεί, ενώ την ίδια ώρα υποδέχεται με ανοικτές αγκάλες ακραίους μουσουλμάνους από άλλες χώρες.

Τον Αύγουστο είχε γράψει στον λογαριασμό του στο Χ: «Υπάρχει κάποιος δρόμος προς τη δικαιοσύνη στη Γερμανία χωρίς να ανατινάξεις μια γερμανική πρεσβεία ή να σφάξεις τυχαία Γερμανούς πολίτες; Αναζητώ αυτή την ειρηνική οδό από τον Ιανουάριο του 2019 και δεν την έχω βρει».

Το 2013 του είχε επιβληθεί πρόστιμο στο Ροστόκ για «διατάραξη της δημόσιας τάξης» και «απειλή για τη διάπραξη εγκλημάτων».

Meet Taleb Al Abdulmohsen, the coward who mowed people down in a car at a Christmas market in Magdeburg (Germany) last night.



What do we know about Taleb?



• He is a NON-MUSLIM (an ex-Muslim).



• He is a SUPPORTER of the @AfD (who @elonmusk believes will “save Germany”).



•… pic.twitter.com/ArM9v8tYkU