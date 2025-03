Ο Μακρόν ανακοίνωσε σχέδιο για την ανάπτυξη δύναμης «αποτροπής» στην Ουκρανία – Τα επόμενα βήματα της «συμμαχίας των προθύμων»

Μετά τη σημερινή (27.03.2025) Σύνοδο στο Παρίσι με θέμα τις εξελίξεις στην Ουκρανία, ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμάνουελ Μακρόν, δήλωσε ότι η «συμμαχία των προθύμων» συμφώνησε ομόφωνα ότι δεν μπορεί να υπάρξει άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας πριν την επίτευξη ειρήνης.

Ο Μακρόν πρόσθεσε επίσης ότι η «συμφωνία των προθύμων» στοχεύει να διατηρήσει την οικονομική πίεση στον ρωσικό στόλο «φάντασμα» και σε ορισμένες βιομηχανίες που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, που έρχεται σε αντίθεση με όσα ανακοίνωσε προχθές Τρίτη (25.03.2025) ο Λευκός Οίκος, για μια πιθανή εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα που θα συνδυαστεί από την προσπάθεια των ΗΠΑ να διευκολύνουν τις ρωσικές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, τομείς που έχουν στοχοποιηθεί από τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι αποφασίστηκε να δοθεί εντολή στους Υπουργούς Εξωτερικών της «συμμαχίας των προθύμων» να υποβάλουν σχέδια για την επιτήρηση και την παρακολούθηση μιας κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία. Μάλιστα, τους δόθηκε διορία τρεις εβδομάδες για να παρουσιάσουν τις τελικές προτάσεις.

Επίσης, ο Μακρόν αποκάλυψε ότι η Γαλλία και η Βρετανία θα στείλουν μια στρατιωτική αντιπροσωπεία στο Κίεβο για να συνεργαστούν με τις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, έχοντας συμβουλευτικό ρόλο.

