Ο Μαρκ Ρούτε συζήτησε με τον Τραμπ «τρόπους για να παραμείνει ασφαλής» η Γροιλανδία: «Είχαμε μια καλή συζήτηση»

Σύμφωνα με τον ίδιο, περαιτέρω συζητήσεις «θα διασφαλίσουν, κυρίως σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία, ότι θα φροντίσουμε πως οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στη Γροιλανδία»
Μαρκ Ρούτε / REUTERS / Antonio Bronic

Τη δική του διάσταση έδωσε ο γ.γ. του ΟΗΕ, Μαρκ Ρούτε, σχετικά με την υποτιθέμενη συμφωνία που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία. 

Σημειώνεται πως την Τετάρτη (21.1.26) ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να σημειώσει πως είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για τη Γροιλανδία. Λίγο αργότερα μίλησε για ένα πλαίσιο συμφωνίας, μια ιδέα… ενώ την ίδια ώρα Γροιλανδοί και Δανοί δήλωναν πως δεν έχουν ιδέα σε τι αναφέρεται ο Αμερικανός πρόεδρος. 

«Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση» για την Αρκτική, σημείωσε ο Ρούτε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περαιτέρω συζητήσεις «θα διασφαλίσουν, κυρίως σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία, ότι θα φροντίσουμε πως οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στην οικονομία της Γροιλανδίας ή στρατιωτικά στη Γροιλανδία».

Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε αν ο Τραμπ είναι δεσμευμένος στην ουκρανική ανεξαρτησία και κυριαρχία, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ απάντησε: «Ναι! Και ποτέ δεν αμφέβαλα για αυτό».

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να παραμείνουμε προσηλωμένοι στην Ουκρανία. Ας μην χειριστούμε λάθος την υπόθεση αυτή», τόνισε ο Ρούτε.

