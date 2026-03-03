Ο μεγαλύτερος γιος του Αλί Χαμενεϊ, Μοτζτάμπα είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν

Ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ, ο μεγαλύτερος γιος του δολοφονημένου Αλί Χαμενέϊ, εκλέχθηκε νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν ενώ να σημειωθεί ότι θεωρούνται νεκρός τις προηγούμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ, Ιρανός πολιτικός, κληρικός και πρωτότοκος γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εξελέγη ο επόμενος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν υπό την πίεση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), σύμφωνα με το Iran International.

Το Σαββατοκύριακο είχαν κυκλοφορήσει ανεπιβεβαίωτες αναφορές ότι είχε σκοτωθεί,ενδεχομένως στην ίδια επίθεση όπου φημολογούνταν πως σκοτώθηκαν και ο πατέρας του μαζί με έναν από τους αδελφούς του,γεγονός που προκάλεσε σύγχυση.

Σύμφωνα με το CNN, ο Μοζταμπά Χαμενεΐ θεωρείται ότι ασκεί σημαντική επιρροή στο παρασκήνιο της ιρανικής πολιτικής σκηνής, διατηρώντας στενούς δεσμούς με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και το παραστρατιωτικό δίκτυο των Μπασίτζ.

Mojtaba Hosseini Khamenei, an Iranian politician, cleric, and eldest son of Ayatollah Ali Khamenei, has been elected the next Supreme Leader of Iran under pressure from the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), according to Iran International. pic.twitter.com/QBvTEkJCx5
March 3, 2026

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας ο Ανώτατος Ηγέτης (Rahbar) επιλέγεται από τη Συνέλευση των Ειδικών. Η Συνέλευση αποτελείται από 88 ισλαμικούς νομικούς (μουτζταχίντ). Τα μέλη της εκλέγονται κάθε 8 χρόνια μέσω λαϊκής ψηφοφορίας. Έχει τη συνταγματική αρμοδιότητα τόσο να διορίζει όσο και — θεωρητικά — να παύει τον Ανώτατο Ηγέτη.

Ωστόσο, στην πράξη οι υποψήφιοι για τη Συνέλευση πρέπει πρώτα να εγκριθούν από το Συμβούλιο των Φρουρών.

Το Συμβούλιο των Φρουρών ελέγχει την «ιδεολογική και θρησκευτική καταλληλότητα» των υποψηφίων. Το ίδιο το Συμβούλιο διορίζεται εν μέρει άμεσα και εν μέρει έμμεσα από τον εκάστοτε Ανώτατο Ηγέτη.

Έτσι, παρότι θεσμικά η διαδικασία εμφανίζεται εκλογική και συνταγματικά κατοχυρωμένη, το σύστημα είναι δομημένο ώστε να διασφαλίζει τη συνέχεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας και της αρχής του Velayat-e Faqih (Επιτροπεία του Ισλαμικού Νομικού).

Ο ίδιος ο Αλί Χαμενεΐ επιλέχθηκε από τη Συνέλευση το 1989, μετά τον θάνατο του Ρουχολάχ Χομεϊνί.

