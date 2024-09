Ο Μπάιντεν «αδειάζει» τον Νετανιάχου: «Δεν κάνει αρκετά για την απελευθέρωση των ομήρων»

Μονολεκτικά και απόλυτα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Τζο Μπάιντεν, «άδειασε» τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο θέμα των προσπαθειών για την απελευθέρωση των ομήρων.

Αν και ο Μπάιντεν υποστήριξε και πάλι ότι μια τελική συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς είναι πολύ κοντά, όταν ρωτήθηκε από τον αναποκριτή του Reuters αν ο Νετανιάχου κάνει αρκετά για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ορθά – κοφτά: «Όχι».

Οι δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν έγιναν κατά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο με το προεδρικό ελικόπτερο.

Στον Λευκό Οίκο ο Μπάιντεν πρόκειται να συναντηθεί – παρουσία της αντιπροέδρου και υποψήφιας των Δημοκρατικών στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, Κάμαλα Χάρις – με τους διαπραγματευτές των ΗΠΑ που χειρίζονται τις λεπτομέρειες της πιθανής συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς.

Δείτε την απάντηση του Μπάιντεν στην επίμαχη ερώτηση:

Q: Do you think Netanyahu is doing enough?



BIDEN: No pic.twitter.com/IGz44B6M3B