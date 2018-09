Ο Μπιλ Κλίντον κοιτά σαν… ξερολούκουμο την Αριάνα Γκράντε και το twitter οργιάζει!

Ο Μπιλ Κλίντον ήταν ένας από εκείνους που μίλησαν για τη «βασίλισσα της σόουλ» μουσικής κατά τη διάρκεια της κηδείας της στο Ντιτρόιτ. Και η νεαρή ποπ σταρ Αριάνα Γκράντε, με ένα μαύρο μίνι (καυτό) φόρεμα ερμήνευσε το θρυλικό «Natural Woman».

Και όσο η 25χρονη τραγουδίστρια ερμήνευε, ο Μπιλ Κλίντον δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από πάνω της. Μάταια προσπαθούσε ο Τζέσι Τζάκσον να του αποσπάσει την προσοχή. Ο Μπιλ είχε αλλού στραμμένο το ενδιαφέρον του. Και το βλέμμα του…

Δεν ήθελαν και πολύ οι χρήστες των social media. Τα σχόλια στο twitter (κυρίως) εκατοντάδες και καθόλου κολακευτικά για τον 42ο πρόεδρο των ΗΠΑ. Που «γλυκοκοίταζε» και «έγδυνε με τα μάτια του» (όπως έγραψαν πολλοί) την Αριάνα Γκράντε ενώ μερικές θέσεις μακριά καθόταν η σύζυγός του Χίλαρι.

Ariana Grande got Bill Clinton ready to risk it all again 😭😭😭. pic.twitter.com/YF8RXzvb5L — HargraveConsulting (@HargraveGlobal) August 31, 2018

Bill Clinton is a REALLY big fan of Ariana Grande. pic.twitter.com/o6DYlhp85s — Sam (@miggsmiggsmiggs) August 31, 2018

«Η Αριάνα Γκράντε έκανε τον Μπιλ Κλίντον να τα ρισκάρει όλα ξανά» έγραψε κάποιος. «Η Αριάνα Γκράντε και αυτό το μαύρο φόρεμα επανέφεραν τον Μπιλ Κλίντον στη ζωή» σχολίασε κάποιος άλλος.

Ariana Grande & that black dress brought Bill Clinton back to life 😂 pic.twitter.com/YDaEuHesfN — Supa Crank It™ (@SupaCrankIt) September 1, 2018

Κάποιοι χρησιμοποίησαν ακόμη και καρτούν ή… ιστορίες βγαλμένες από τη ζωή: «ο Μπιλ Κλίντον κοιτά την Αριάνα Γκράντε όπως εγώ την πίτσα».

Bill Clinton looking at Ariana Grande like… pic.twitter.com/Ey8eOVjQkq — Glittershart (@sydispink) September 1, 2018

Bill Clinton looks at Ariana Grande like I look at stuffed crust pizza. — YourLocalBrowncoat 🍓 (@YourLocalJacob) August 31, 2018

Get you a man who looks at you like Bill Clinton looks at Ariana Grande pic.twitter.com/rZoWEACnp5 — ♡ blm (@sadbitchhrs) August 31, 2018

Άλλοι πάλι δεν το βρήκαν τόσο αστείο… Αντίθετα, θεώρησαν την εικόνα του πρώην προέδρου μάλλον ανατριχιαστική ή ακόμα και ασέβεια καθώς η Γκράντε εκείνη την ώρα τιμούσε τη μνήμη της Αρίθα Φλάνκλιν, μιας γυναίκας θρύλου για τη σόουλ μουσική. Και όχι μόνο…

Oh my. Bill Clinton is creepy as hell. pic.twitter.com/IO2agZvMrg — Kassy Dillon (@KassyDillon) August 31, 2018

«Η Αριάνα Γκράντε τραγούδησε στην κηδεία της Αρίθα Φράνκλιν και ο πρόεδρος Κλίντον είναι ακόμα ο πρόεδρος Κλίντον», σχολίασε άλλος χρήστης του twitter.

Ariana Grande performed at Aretha Franklin’s memorial service today and President Clinton is still President Clinton. pic.twitter.com/Cv484bdvza — Charles West (@CharlemagneWest) August 31, 2018

«Κοιτάξτε τα μάτια του Μπιλ Κλίντον κατευθείαν πάνω στον πισινό της Αριάνα Γκράντε. Κηδεία είναι, έλα ρε φίλε» έγραψε κάποιος άλλος.

Watch Bill's eyes go right to @ArianaGrande's butt. Jesse Jackson doesn't look down, but @BillClinton does. This is a funeral, come on man. pic.twitter.com/5zu555IFXb — Dennis Nagel (@DennisRNagel4) August 31, 2018

Όσο για τη Χίλαρι Κλίντον είτε έχει πάθει πια… ανοσία είτε δεν την ενδιαφέρει καθόλου το τι κάνει ο Μπιλ. Και αφού τελείωσε την ερμηνεία της η Αριάνα Γκράντε, την πλησίασε και είχαν μια σύντομη συζήτηση, πριν ποζάρουν μαζί στον φωτογραφικό φακό…