Ο Μπιλ Κλίντον πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο

Ο Μπιλ Κλίντον πήρε εξιτήριο από νοσοκομείο της Ουάσινγκτον, παραμονή Χριστουγέννων. Είχε μπει τη Δευτέρα (24/12/24) με πυρετό και άλλα συμπτώματα γρίπης, όπως γνωστοποίησε εκπρόσωπος του 78χρονου πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον και η οικογένειά του εκφράζουν «βαθύτατη ευγνωμοσύνη για την εξαιρετική περίθαλψη» στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Τζόρτζταουν στην Ουάσινγκτον, ενώ δηλώνουν «συγκινημένοι από τα στοργικά μηνύματα και τις ευχές για ταχεία ανάρρωση», ανέφερε ο Άνχελ Ουρένια, υποδιευθυντής του γραφείου του Κλίντον, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

