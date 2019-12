Το επίμαχο βίντεο χρονολογείται από το 2013, όταν ο σημερινός πρωθυπουργός της Βρετανίας ήταν ακόμη δήμαρχος του Λονδίνου. Ο Μπόρις Τζόνσον μιλά στο κανάλι ABC, της Αυστραλίας και ξαφνικά… απαγγέλλει στίχους της Ιλιάδας και μάλιστα στα αρχαία ελληνικά!

Ο ίδιος είναι βέβαια γνωστό ότι έχει σπουδάσει κλασική φιλολογία και έχει ιδιαίτερη αδυναμία στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς.

Την αγάπη του αυτή μάλιστα, την εκφράζει με κάθε ευκαιρία. Αυτό, λοιπόν, έκανε και στο βίντεο που εντόπισαν χρήστες του διαδικτύου πριν από λίγο καιρό και απεικονίζει τον Τζόνσον όταν ακόμα ήταν δήμαρχος του Λονδίνου να απαγγέλει στίχους της Ιλιάδας… νεράκι!

Το βίντεο ξεσήκωσε ποικίλες αντιδράσεις με άλλους να συγχαίρουν τον Τζόνσον για τις γνώσεις του και τη δυνατή του μνήμη και άλλους να βρίσκουν ακατανόητα όσα λέει.

Δείτε τον Μπόρις Τζόνσον με τα αρχαία ελληνικά του

Boris reciting the Iliad from memory. In ancient Greek. Your move, Labour.pic.twitter.com/hm8x0HAtoD — Old Holborn ✘ (@Holbornlolz) December 24, 2019

Μάλιστα, θέση στο ζήτημα πήραν και Έλληνες χρήστες του Twitter που λένε πως δεν κατάλαβαν… λέξη από αυτά που λέει.

Wow, so he can recite the Iliad from memory, eh? Oh, then he must be a genius, no questions asked. pic.twitter.com/4s7tCp8zUe — νανοακάου (@entitoid) December 24, 2019

As a native Greek speaker who studied ancient Greek, the Iliad and Odyssey (and other ancient Greek texts/plays) over 4 years at high school (part of the compulsory curriculum in Greek state schools) I can confirm I understood absolutely nothing of what he is saying. https://t.co/E4Yxrp4nCn — Yiokasti Mouratidi (@YiokastiM) December 24, 2019

Πάντως, προς υπεράσπιση του Βρετανού πρωθυπουργού ένας χρήστης στο Twitter ανάρτησε βίντεο με τους στίχους της Ιλιάδας επιβεβαιώνοντας λέξη λέξη την απαγγελία του.

Και η αλήθεια είναι ότι τα πήγε… αρκετά καλά, όπως φαίνεται και στο βίντεο

There are probably other things you can criticise Boris for aside from his ancient Greek. Quick line by line video of the Loeb to help shed some light. Not bad. pic.twitter.com/aLZQPsQE9n — Laura McNeill (@LauraMcNeill1) December 24, 2019

Φωτογραφίες από: YouTube.